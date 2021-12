Tyske «Forrest Gump» tilbake etter 14 måneder

Det finnes mange ekstremsportutøvere i verden. Jonas Deichmann (34) er definitivt én av dem.

Han visste kanskje ikke helt hva han gikk til da han starten ferden for 14 måneder siden. Den tyske «Forrest Gump» hadde nemlig bestemt seg for å svømme, sykle og løpe jordkloden rundt.

Mandag kom han hjem til München. Da hadde Deichmann gjennomført 456 km svømming, 5000 km løping og 21 000 km sykling. Det tilsvarer 120 Ironman-konkurranser.

Deichmann startet verdensturneen med å sykle fra München til Kroatia. Der kastet han seg i vannet og svømte åtte timer hver dag – i 54 dager (!). Da han kom frem til Dubrovnik, kommenterte han tørt: «Det gjør jeg ikke igjen. Jeg er og vil forbli en syklist».

Planen til Deichmann var å sykle gjennom Balkan, Tyrkia, Russland og Kina. Covid satte en stopper for det. Da han kom til Istanbul, fant han ut at Russland hadde stengt grensene.

Etter 13 ukers venting på visum kunne han fortsette reisen til Vladivostok i bitende kulde. Han måtte krysse Russland på 60 dager før visumet utløp.

«Å sykle gjennom Russland om vinteren har vært en utrolig måte å ha det miserabelt på», uttalte Deichmann.

Planen videre var å haike til USA med et containerskip, men de amerikanske grensene var stengte. Deichmann satte seg på et fly til Mexico. Fra Tijuana løp han 5000 km. Han ødela elleve par med sko, men hadde, som «Forrest Gump», god støtte fra lokalbefolkning og politi underveis. Mange kastet seg på og ble med Deichmann på deler av turen.

I slutten av oktober fløy han fra Cancun til Lisboa. Deretter syklet han 4000 km gjennom Portugal, Spania, Frankrike, Sveits og hjem til Tyskland. Underveis stoppet han i Aedermansdorf for å avlegge familien et besøk. Det ble et hjertelig gjensyn etter 14 måneder på farten.

Deichmanns skjegg ble lengre og lengre for hver etappe, men det var ikke bare en gimmick. Skjegget beskyttet ham mot maneter langs kysten utenfor Kroatia og fungerte som ekstra isolasjon i den russiske vinteren. En sliten Deichmann vil bruke de neste 14 månedene på å la kroppen komme til hektene. Tyskeren forteller at han planlegger et nytt og hemmelig eventyr i 2023.