Denne stjernetrioen skal lede Humoraksjonen: – En takknemlig oppgave

Det blir både humor, storslåtte musikkinnslag og julestemning når stjernelaget Jenny Skavlan (35), Jonis Josef (29) og Simon Nitsche (29) skal lede Humoraksjonen 12. desember.

Humoraksjonen arrangeres av TV 2 og UNICEF, og blir en direktesendt TV-aksjon til inntekt for UNICEFs arbeid for vaksinering av de som trenger det sårest i verdenssamfunnet.

– Årets TV-aksjon er en viktig sending hvor kjente mennesker fra hele Norge går sammen om å støtte UNICEFs jobb om få flere faddere, slik at de kan gi vaksiner til mennesker i verdens fattigste land. Vi håper at kvelden vil bidra til varm og god julestemning, giverglede, latter og fine historier, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen i en pressemelding.

– Dugnad er vi nordmenn skikkelig gode på, og denne kvelden er det til en veldig god sak, legger programdirektøren til.

Viktig for barn og unge

Pandemien har gått hardt utover barn og unge over hele verden.

Svært mange barn har mistet sine omsorgspersoner i pandemien, i tillegg til manglende tilgang på skole og helsetjenester.

For første gang på 20 år har det skjedd en økning i antall barn som er tvunget inn i arbeid, og antallet barnearbeidere har nå steget til 160 millioner.

Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, håper at så mange som mulig kommer til å støtte denne aksjonen, slik at UNICEF kan fortsette det livsviktige arbeidet for barn og unge.

– Vi klarer ikke å få slutt på pandemien, med mindre hele verden jobber sammen. Millioner av mennesker venter fortsatt på vaksinen og det er barna som lider mest. Denne pandemien er ikke over for noen av oss, før den er over for alle. Først når alle har fått vaksinen, er alle trygge, sier Viken i pressemeldingen.

Store artister og kjente gjester

Programlederne for Humoraksjonen er takknemlige for oppdraget og gleder seg til å få lede kvelden.

– Det er mange morsomme og flinke folk med på laget, så her kommer vi til å kjenne på alle mulige følelser, spår Simon Nitsche.

Medprogramleder, Jenny Skavlan, ser frem til å lede en så viktig aksjon.

– Det er en svært takknemlig oppgave å få minnet folk på hvor privilegerte vi er rett før jula kicker inn. Jula er jo en tid for refleksjon, men også for forbruk, sier Skavlan.

TAKKNEMLIG: Gjenbruksdronning og programleder, Jenny Skavlan, er takknemlig for å få være med å lede Humoraksjonen. Foto: Espen Solli

– Jeg gleder meg stort til å formidle UNICEF sitt uvurderlige arbeid og rekruttere faddere sammen med Simon og Jonis. Jeg tror til og med vi skal ha det ganske gøy på veien, legger Skavlan til.

Humoraksjonen byr på en rekke musikkinnslag av det beste musikk-Norge har å by på, og blant artistene finner vi: Sissel Kyrkjebø, Isah, Myra, Ingebjørg Bratland, Daniel Kvammen og Daniela Reyes.

Overraskelser underveis

Og som på tidligere TV-aksjoner vil flere fjes sitte klar i telefonpanelet, for å ta imot bidragene til det norske folk. I årets telefonpanel finner vi Linni Meister, Morten Ramm, Jonas Bergland, Lars Bergum, Agnethe Huseby, Mia Hundvin, Rasmus Wold og Erik Solbakken – for å nevne noen.

Programleder Nitsche sier at vi også kan forvente noen overraskelser underveis i TV-aksjonen.

– Ikke tro at vi i programledelsen bare skal stå pent kledd i et varmt studio hele kvelden. Vi har vært UNICEFs lojale fotsoldater ute i vervefelten, og prøvd å hanke inn nye faddere. Dog med noe utradisjonelle metoder.

Nitsche har også en oppfording til seerne:

– Sørg for å ha mobildekning 12. desember, og litt igjen av julegavebudsjettet - for dette blir giverfest.

Humoraksjonen sendes på TV 2 og TV 2 Play søndag 12.desember kl . 19.00.