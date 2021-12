Zlatans krav til Raiola: – Ring Napoli!

Superstjernen Zlatan Ibrahimovic avslører i ny bok at han krevde å spille for Napoli i 2019. Svensken ville gjøre som Diego Maradona, og lede laget til Serie A-tittelen nærmest på egenhånd.

Den italienske sportsavisen La Gazzetta dello Sport frister onsdag leserne på forsiden sin med et eksklusivt utdrag av den svenske fotballegenden Zlatan Ibrahimovics nye bok.

40-åringens selvbiografi «Adrenalina» slippes i Italia på onsdag, mens den er ventet i de nordiske bokhyllene 8. desember.

I utdraget La Gazzetta dello Sport har fått eksklusiv tilgang til avslører Zlatan Ibrahimovic kravet sitt om å spille for Serie A-giganten Napoli, og hvor nære han var å skrive under for klubben.

Ibrahimovic forteller at han hadde sett en dokumentar om Diego Maradona, og hvordan den argentinske fotballegenden briljerte for Napoli, og at han etter det bestemte seg for at også han ville spille for laget som spiller sine hjemmekamper på arenaen som i 2020 skiftet navn fra Stadio San Paolo til Stadio Diego Armando Maradona.

– Jeg kjente adrenalinet pumpe, helt til nervene i nakken. Dunk, dunk, dunk. Jeg ringte umiddelbart min agent Mino Raiola med kravet: «Jeg vil til Napoli», ifølge utdraget fra boken, som også er gjengitt av Fotbollskanalen.

AGENT: Zlatan Ibrahimovic og agent Mino Raiola. Foto: Eamonn and James Clarke

Raiola ble noe overrasket over beskjeden, innrømmer Zlatan.

– Til Napoli?

– Ja, jeg skal spille for Napoli, svarte Zlatan.

– Men er du sikker, spurte Raiola overrasket.

Ga agenten ultimatum

Svaret fra Zlatan var klokkeklart.

– Vil du jeg skal fortsette å spille? Mitt adrenalin er for Napoli-fansen. Jeg skal dit, og lokke 80000 tilskuere på hver kamp og vinne ligaen som under Diego. Alle kommer til å bli helt spinnville over å vinne scudettoen. Det er mitt adrenalin, slo angriperen fast overfor sin agent.

Dermed hadde ikke Raiola noe annet valg enn å kontakte Serie A-klubben for å starte prosessen med å gjøre sin stjerneklient til Napoli-spiller.

– Vi snakket med klubben, forhandlet og ble enige. Alt var klart. Jeg skulle til Napoli. Treneren var Carlo Ancelotti, og han kjente jeg godt, vi var i PSG sammen. Jeg var overlykkelig over at vi skulle sees igjen, vi snakket sammen nesten hver dag. Han forklarte hvordan han ville jeg skulle spille, avslører Zlatan i boken.

– Jeg kan ikke stole på den mannen

Men da det eneste som gjenstod var Zlatans signatur på Napoli-kontrakten, skjedde det noe som fikk svensken til å reagere.

– Dagen jeg skulle skrive under for Napoli, den 11. desember, sparket president De Laurentiis Ancelotti. Midt i sesongen. Jeg fikk en dårlig følelse. Et negativt signal. Jeg kan ikke stole på denne presidenten. Noe som verken gir meg eller troppen stabilitet. Og så vet jeg at Rino Gattuso, selv om han er en venn av meg, har behov for en annen type angriper for sitt 4-3-3-system. Faktum er at jeg ikke hørte fra ham, oppsummerer Zlatan.

Zlatan bestemte seg derfor for å gjøre helomvending.

– Avtalen var over. Noen dager senere ringte jeg Mino og spurte: «Hvor trengs jeg mest»? Hvilket lag står det dårligst til med? Jeg jaktet ikke på et lag, jeg jaktet på en utfordring.

– Milan tapte med 0-5 i Bergamo, svarte Raiola, som også er agenten til Norges stjerneskudd Erling Braut Haaland.

Ibrahimovic ba Raiola kontakte AC Milan, klubben svensken tidligere hadde spilt for i to perioder. Det tok bare noen uker før papirene var underskrevet og overgangen i boks. Halvannet år senere spiller superspissen fremdeles i røde og sorte striper i Milan-drakten.