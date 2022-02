Sikret seg den største enkeltavtalen i klubbens historie

– Det er den største enkeltavtalen vi har skrevet, og kanskje den største i norsk hockey noen gang, sier Stavanger Oilers sin styreleder Tore Christiansen.

I 2012 skrev hockeyklubben under en avtale med DNB som strakk seg ti år frem i tid.

Arenanavnet til Stavanger-klubbens hjemmebane har vært DNB Arena siden den sto ferdig i 2012. Det vil det fortsette å være i minst fire år til.

Under første pause i kampen mellom Stavanger Oilers og Vålerenga torsdag, ble avtalen annonsert.

VIKTIG: Oilers sitt kvinnelag denne sesongen. Stavanger-klubbens satsing på kvinnene gjorde klubben mer attraktiv for sponsorer. Foto: Bård Berntsen

Viktig kvinnesatsing

Hockeyklubbens satsing på kvinnene var viktig for sponsoren. Både Oilers og DNB ønsker at satsing på kvinnehockey skal bli et eget lisenskrav i norsk ishockey.

– Vi ønsker å gi honnør til hele klubben for deres samfunnsengasjement, som også er av de viktigste grunnene til at vi med glede fortsetter samarbeidet. Oilers med eierne i spissen er ambisiøse og skaper resultater som er større enn seg selv, sier Terje Fanebust, regionbanksjef for bedriftskunder i Stavanger og Aina Lemoen Lunde, markedsdirektør i DNB.

– Hvor viktig har klubbens satsing på kvinnene vært for dere med tanke på en ny avtale?

– Vi stiller krav til et konkrete planer for arbeid med likestilling og mangfold. Her er vi tydelige på at det skal satses på både kvinner og menn. Sammen med Oilers skal vi fortsette å bidra til å tette kapitalgapet mellom kvinner og menn, og vi ser frem til et spennende samarbeid i tiden fremover. Isen er for alle og her er Oilers en aktør som setter krav og gode eksempler for hele Hockey-Norge, svarer Lunde.

Den nye avtalen mellom DNB og Stavanger Oilers bidrar til at de kvinnelige spillerne nå får dekket reiser, mat og en del kostnader de tidligere betalte av egen lomme.



– En annerkjennelse

– Det er en anerkjennelse for oss og det vi finner på, sier styrelederen i Oilers.

Ingen av partene ønsker å gå ut med hva som er de økonomiske rammene for avtalen, men styrelederen er godt fornøyd.

– Avtalen vi gjør nå er mye mer gunstig enn den som ble undertegnet for ti år siden, sier han.