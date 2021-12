Person til sykehus etter gasslekkasje

Politiet jobber med å stenge ned deler av en fabrikk etter at det brøt ut gasslekkasje i Herøya industripark i Porsgrunn. To personer er lettere skadd.

To personer er lettere skadd etter å ha blitt eksponert for gass i Herøya industripark i Porsgrunn onsdag formiddag.



Den ene av dem ble fraktet til sykehus, mens den andre ble behandlet på stedet. Det skal ikke være snakk om flere skadde, melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Det var like før klokken ti at nødetatene etablert seg ved industriparken etter at de fikk melding om en gasslekkasje på stedet.

– Meldingen gikk på at det var en gasslekkasje inne i industriparken. Jeg vet ikke noe mer om omfang eller hva som har skjedd, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Trond-Egil Groth, til TV 2 rundt kvart over ti.

Få minutter senere kom meldingen om at en person har blitt eksponert for gass og er fraktet til sykehus.

– Lekkasjen er funnet og det er kontroll på situasjonen. Nærmere informasjon kommer når vi har det verifisert, skriver politiet på Twitter.

Herøya industripark opplyser at hendelsen har skjedd i salpetersyre-området, skriver Varden.

– Det er en lokal alarm og ikke fare for omgivelsene utenfor Herøya industripark, opplyser redningsstaben på Herøya.

Politiet melder også at de jobber med å stenge ned deler av fabrikken, og at dette kan medføre noe støy.

Artikkelen oppdateres!