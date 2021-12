Norwegian skal bruke to MAX 8-fly

Flyselskapet har inngått avtale om leasing av to Boeing 737 MAX 8.

Som et ledd av den planlagte utvidelsen av flyflåten, kunngjør Norwegian nå en leasingavtale på to Boeing 737 MAX 8, skriver selskapet i en pressemelding.

– Avtalen er viktig i arbeidet vi gjør med å bygge en moderne og effektiv flyflåte for fremtiden. Fleksibiliteten «power-by-the-hour»-avtalene gir, gjør det enklere for oss å justere for sesongvariasjon og etterspørsel, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian i pressemeldingen.

En «power-by-the-hour»-avtale innebærer at Norwegian kun betaler for flyene når de er i bruk.

Flyene har ifølge selskapet en leasingperiode på ni år, og overleveringen av flyene er nært forestående. Ifølge pressemeldingen skal flyene bidra til at Norwegians planlagte ruteprogram for sommeren 2022, som innebærer rundt 270 ruter i Europa.

Flyene Boeing MAX 737 ble i mars 2019 satt på bakken over hele verden etter flyulykkene i Indonesia i 2018 og i Etiopia i 2019, som til sammen krevde 346 menneskeliv.

Siden har Boeing oppdatert programvaren etter at en feil ved datasystemet ble knyttet til ulykkene.