Mener det kun er snakk om tid

Det jobbes nå på spreng for å avkrefte eller bekrefte om Norge har fått sine første tilfeller av den nye koronavarianten omikron. Både Sverige og Danmark har allerede hatt flere tilfeller, og det forventes at det kun er spørsmål om kort tid før den første positive prøven dukker opp i Norge.

TV 2 fortalte tirsdag at det mistenkes omikronsmitte hos tre personer som har vært i den sørlige delen av Afrika. Disse prøvene undersøkes nå, og svaret ventes innen kort tid.

– Det jobbes nå intensivt på laboratoriet for å undersøke disse prøvene nærmere. Og så har vi jo også andre meldinger om mulige tilfeller som har vært avklart ganske raskt, sa avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, da hun gjestet TV 2 Nyhetskanalen onsdag morgen.

Selv om disse prøvene skulle vise seg å være negative, var hun klar på at det kun er et spørsmål om tid før Norge får sitt første omikrontilfelle.

– Det er jo sånn nå forventer at vi kommer til å avdekke omikron i Norge om ikke så altfor lenge, og det kan jo hende at vi allerede har det i Norge.

Hun viste blant annet til at nabolandene våre har bekreftet smitte, og til at vi er en befolkning som reiser, og at vi slik får med oss smitte inn i landet.

Usikkert hvor smittsom den er

Samtidig la Vold vekt på at det er usikkerhet knyttet til hvor smittsom denne nye varianten faktisk er.

– Nå vet vi ikke sikkert om omikron er vesentlig mer smittsom enn deltavarianten. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til det. Det vi vet er at denne varianten har vært oppdaget i en økende andel tilfeller i Gauteng-provinsen i Sør-Afrika, hvor de da ser en stigning i antall tilfeller. Og de hadde i utgangspunktet relativt lave smittetall før denne varianten kom.

– Så det man tror ut ifra de endringene man ser i viruset og ut ifra utviklingen i Sør-Afrika er at den kanskje er noe mer smittsom enn delta. Så er det fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan den vil oppføre seg i en befolkning som den i Norge, hvor det er ganske mye deltasmitte nå. Og det er også usikkerhet knyttet til om den gir mer alvorlig eller kanskje mildere sykdomsforløp, og også hvordan vaksinene virker på akkurat denne varianten.

Nasjonale tiltak

Virusvarianten omikron fører til bekymring globalt. Eksperter tror koronavarianten er betydelig mer smittsom, og at den kan redusere effekten av vaksinene.

En rekke land har tatt grep og stengt grensene for utenlandske turister for å hindre utbrudd.

Tirsdag redegjorde statsminister Jonas Gahr Støre for nye koronatiltak også i Norge. Blant tiltakene er nasjonal anbefaling om munnbind og strengere karanteneregler.

I Oslo hevet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tirsdag beredskapen til nivå 3, som er det høyeste.

– Vi kan ikke stenge ned samfunnet for sikkerhets skyld. Vi må være opptatt av at det er forholdsmessig, sa byrådslederen på tirsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo.

Samtidig var han tydelig på at Omikron-variantens mulige spredning i Norge får konsekvenser for koronahåndteringen i Oslo.

– Vi hever nå beredskapen i kommunen til nivå 3, noe som er den høyeste beredskapen i kommunen. Det betyr blant annet at vi setter sentral kriseledelse for å sikre effektiv informasjonsdeling og koordinering av vår innsats, sa Johansen.