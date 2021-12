Nato-sjef Stoltenberg advarer Russland: – En høy pris for enhver aggresjon mot Ukraina

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, sier Russland må betale en høy pris for enhver aggresjon mot Ukraina etter spekulasjoner om at det vurderes framstøt.

– Det vil få alvorlige politiske og økonomiske konsekvenser, og en høy pris å betale for Russland, sa Stoltenberg på en pressekonferanse under et møte for alliansens utenriksministre i Riga.

Han la imidlertid til at det ikke er klart hvilke intensjoner som ligger bak opptrappingen av russiske tropper i og rundt Ukraina som har blitt observert de siste månedene, og at det ikke er sikkert det blir lagt opp til framstøt fra det russiske militæret.

– Vi må likevel være forberedt på det verste, sa han.

Målet med uttalelsen var å sende en klar beskjed til Russland om å trekke seg unna og unngå eskalering, la han til.

