Amerikansk helsepanel stiller seg bak bruk av koronapille

Støtteerklæringen gjelder for høyrisikopasienter som har fått sine første symptomer på koronasykdom mindre enn fem dager før eventuell medisinering, melder panelet.

13 av paneldeltakerne stemte for godkjenning, mens ti stemte mot. Den smale marginen reflekterer bekymringene rundt effekten av pillen, og frykt for potensielle bivirkninger.

Pillen som markedsfører under navnet Lagevrio, inneholder virkestoffet molnupiravir, som må vurderes av den amerikanske smittevernetaten CDC før den eventuelt kan tas i bruk.

Merck la forrige uke fram resultater der det het at pillen reduserer risikoen for død og innleggelse for høyrisikogrupper med rundt 30 prosent. I starten av oktober sa selskapet at risikoen kunne halveres.

Konkurrenten Pfizer har også utviklet et legemiddel til behandling av covid-19. Det har fått navnet Paxlovid. I en studie har det vist seg lovende, og selskapet mener det muligens kan redusere risikoen for død og innleggelse med opptil 89 prosent.

FDA tar trolig stilling til Pfizers legemiddel i løpet av de neste månedene.

Mercks pille er ikke godkjent av det europeiske legemiddelverket EMA, men EMA har åpnet for nødbruk av pillen i påvente av en endelig, formell godkjenning.

(©NTB)