Minst 30 jihadister skal være drept i raid i Burkina Faso

Nesten 6.000 soldater fra Burkina Faso og nabolandene Elfenbenskysten, Ghana og Togo ble satt inn i en offensiv langs grensene i forrige uke, opplyser sikkerhetsministeren i Burkina Faso, Maxime Kone.

Under patruljer, ved veisperringer og under ransakinger ble over 300 mistenkte pågrepet. I tillegg er skytevåpen, ammunisjon, kjøretøy og narkotika beslaglagt.

I selve Burkina Faso sa Kone at fem «terrorbaser» ble ødelagt og «rundt 30 terrorister nøytralisert i sammenstøt» nær grensen til Elfenbenskysten.