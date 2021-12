Nytt fall i strømprisene over hele landet

Etter mandagens prisrekord faller strømprisene over hele landet for andre dag på rad.

Onsdagens døgnpris er på 1,21 norske kroner per kilowattime i Sør-Norge, viser tall fra Nord Pool. I Midt- og Nord-Norge kommer døgnprisen til å ligge på 1,16 kroner per kilowattime.

Det gir dag nummer to med prisnedgang etter ukas strømprisrekord.

Prisene viser kun kroneprisen per kilowattime, og tar ikke høyde for avgifter, nettleie og påslag fra strømleverandører som vil kunne gjøre prisen høyere.

For Sør-Norge er det likevel ikke bare gode nyheter. Her vil kilowattprisen ligge på over 2 kroner mellom 07 og 10 på morgenkvisten, med en pristopp på 2,3 norske kroner per kilowattime.

I Midt- og Nord-Norge er prisen vesentlig lavere, med en pristopp på rundt 20 norske øre.



På mandag ble den tidligere strømprisrekorden slått med over en kroner per kilowattime. Pristoppen var det Sør-Norge som endte opp med, da døgnprisen lå på svimlende 2,56 kroner per kilowattime.

Siden den gang falt prisen med 1,18 kroner over natta, til 1,38 kroner per kilowattime i Sør-Norge på tirsdag.

Midt- og Nord-Norge hadde en nedgangen på 1,1 norske kroner per kilowattime, etter å ha hatt en døgnpris på 2,25 norske kroner per kilowattime på mandag.

Analytikerne peker på lite vindkraft, og en anstrengt gassituasjon i Europa som store bidragsytere til de høye strømprisene i Norden.

I forbindelse med mandagens strømpris-rekord opplyste analytikeren John Brottemsmo i Kinect Energy Group overfor TV 2 at vi ikke nødvendigvis har nådd toppen helt enda.

– Det er avhengig av mange ting. Vi kan se nye rekorder, og det er ingenting som tyder på at vi vil få en nevneverdig prisnedgang med det første. Det vil ikke være så ekstremt som prisen er nå, sa han da.