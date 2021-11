Soldat til sykehus etter skyteulykke

En vernepliktig soldat er sendt til Ullevål sykehus etter et skyteuhell på Mågerø.

– I forbindelse med øvingsaktivitet på Mågerø har det vært en ulykke som har medført skade på en soldat. Soldaten er fraktet til sykehus for behandling. Politiet har vært på stedet og igangsatt etterforskning, skriver politiet i en pressemelding.

Forsvaret opplyser i en pressemelding at soldaten er vernepliktig og at vedkommende er skadet som følge av et skyteuhell.

– Soldaten er fraktet til Ullevål sykehus i Oslo for videre behandling. Varsling av pårørende pågår.

Politistasjonssjef i Tønsberg, Øystein Holt, sier til TV 2 at han ikke vet noe mer på nåværende tidspunkt.

– Vi har sendt ut en patrulje dit for å starte etterforskning. Så vi har ikke konkludert med hva som har skjedd. Det er det vi holder på å undersøke.

Hendelsen skjedde klokken 16.20, opplyser Forsvaret.