Laila Bertheussen trekker anken sin over straffeutmålingen. Det annonserer hun i et innlegg på Facebook.

– Min anke over skyldsspørsmålet er avvist. Jeg har derfor bestemt meg for å trekke anken over straffeutmåling. Det er ikke meningsfullt å stille i en rettssak som kun skal handle om straffen for noe jeg ikke har gjort. Så jeg tar straffen, skriver Bertheussen.

NRK omtalte saken først.

I det samme innlegget utlover Bertheussen en dusør på 100.000 kroner til den som fører til oppklaring av en eller flere av hendelsene hun er dømt for.

– Dusør utløses også av tilståelse for en eller flere av hendelsene så sant det fører til oppklaring.