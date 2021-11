Åsen blir permanent LSK-spiller

Lillestrøm benytter seg av en opsjon i avtalen med RBK og gjør Åsens opphold på Åråsen permanent.

Trønderen har gjort sine saker godt på Åråsen, og med ti målgivende er han Eliteseriens asisst-konge. Nå har han bundet seg til romerikingene ut 2023.

– Jeg er kanskje den gladeste personen, og jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen. Det har vært et bra år. Vi har hatt en bra reise. Det har vært utvikling fra vi startet og til nå. Jeg ser virkelig fram til å være med videre, sier Åsen i en LSK-uttalelse.

Sportssjef Simon Mesfin er fornøyd med å ha fått gjort Åsen til en permanent spiller i Lillestrøm-stallen.

– Det er veldig gledelig at vi har fått på plass dette. For mange kan det fremstå som at det har gått lang tid før det ble avklart, men det handler om at spillere i blant trenger tid - selv om man trives godt i klubben. Jeg har på ingen måte vært stresset underveis. Vi har hatt en god dialog både med Gjermund og hans agent, og vi har vært veldig tydelig på at han er en spiller som vi ønsket å ha med oss videre. Han har løftet treningskulturen og laget fra dagen han kom. Det er veldig betryggende at han skal fortsette med det de to neste årene, sier Mesfin.

For å få overgangen i boks, har LSK fått hjelp av eksterne støttespiller, deriblant Per Berg og Per Mathisen.

– Vi er veldig glade for at Per Berg og Per Mathisen er med og bidrar. Nok en gang viser Berg- og Mathisen-familien hvor stort hjerte de har for klubben, sier Simon Mesfin.

Åsen hadde opprinnelig en kontrakt med Rosenborg ut 2022-sesongen. Han står med ett mål og ti målgivende pasninger på 24 LSK-kamper i Eliteserien.

