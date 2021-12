Først klarte faren det umulige – 15 år senere kom sjokkbeskjeden

17. januar 2012 samlet over 1000 mennesker seg i katedralen i Liverpool. Kenny Dalglish, Ian Rush, David Moyes, Duncan Ferguson og Steven Gerrard var blant navnene på gjestelista. Everton og Liverpool. Blått og rødt. I skjønn forening. De var samlet for å hylle og ta farvel med én mann: Gary Ablett.

– Å gå inn i den store katedralen i sentrum og se at den var full, det er noe som tok pusten fra meg. Helt bakerst i salen så man en miks av rødt og blått, forent. Det er ikke mange mennesker som kan bringe byen sammen på den måten. Det var et enormt stolt øyeblikk og noe jeg aldri glemmer, sier Fraser Ablett.

På det som er en iskald novemberdag på Merseyside, møter Fraser Ablett TV 2 for å fortelle den utrolige historien om pappa Gary. Selv om gradestokken har krøpet ned til null og vinden pisker mot ansiktet, hindrer det ikke scouseren i å koste på seg en spasertur gjennom Stanley Park – parken som skiller Anfield og Goodison Park.

– Jeg vokste opp som Liverpool-supporter, sier Fraser, før et vindkast nesten slår balansen ut av 30-åringen:

– Det er helt galskap dette været. Jeg har ikke følt det som dette på en stund, ler han og fortsetter:

– Pappa var egentlig Liverpool-supporter han også, men så gjorde han det han gjorde og flyttet til den andre siden av parken vi går igjennom nå, og da må man legge det litt til side.

På begge sider av Stanley Park

For det var det som gjorde pappa Gary så spesiell. Ikke nok med at han krysset Stanley Park - han gjorde det flere ganger. Født og oppvokst i Liverpool begynte han sin karriere i den røde delen av Beatles-byen. Der ble han også en svært viktig del av et av Liverpool-historiens aller beste fotballag.

FØRSTE FINALE: Gary Ablett tapte sin første FA cup finale med Liverpool mot Wimbledon i 1988, men året etter fikk de sin revansje. Foto: false

– Liverpool var klubben der han startet sin fotballreise, og det var klubben han støttet. Å være oppvokst i den klubben, det å ha Kenny Dalglish som manager og det å spille med spillere som John Barnes, Jan Mølby, Ian Rush og Alan Hansen, det er en enorm prestasjon, sier Fraser.

I løpet av sine ni år på Anfield vant pappa Gary ligaen to ganger. I 1989 var forsvarskjempen også sentral da Liverpool vant FA cupen på bekostning av byrival Everton.

– De gangene jeg har sett tilbake på det har jeg innsett hvor godt det Liverpool-laget han spilte på var. Han var i startelleveren, og det sier litt om den spilleren han var, sier sønnen.

BYTTET SIDE: Fraser ble vant til at pappa Gary skiftet side av Stanley Park. Foto: Olof Andersson

Men to år etter cuptriumfen, begynte veien til den startelleveren å bli lang for Gary Ablett.

– Det kom inn en ny manager, Graeme Souness, og han ønsket å sette sitt eget preg på Liverpool, noe som førte til mange endringer. Pappa innså nok at han ikke var i hans planer. Det var interesse fra Tottenham, men så kom Everton på banen og han tok den avgjørelsen. En ting som veide sterkt for Everton var at deres manager på det tidspunktet, Howard Kendall, virkelig ønsket å signere ham. Det ble ikke så veldig godt mottatt da det skjedde, ler Fraser.

Skrev historie

Populariteten var imidlertid ikke høyt på prioriteringslista for Ablett senior. Han skulle spille fotball. Det var det eneste som betydde noe.

– Det var litt som det er nå dersom en spiller går mellom to rivaler. I begynnelsen fikk han diverse merkelapper og kallenavn, men han krummet nakken og gjorde det han skulle. Som vi vet, endte han opp med å bli meget respektert i begge delene av byen, både hos de blå og de røde, forklarer Fraser.

For det tok nemlig ikke lang tid før krigeren Ablett hadde spilt seg inn i supporter-hjertene på Goodison Park. På et lag som gikk under kallenavnet «dogs of war», skulle Ablett for alvor forevige sitt navn i fotballen på Merseyside i 1995. Sammen med resten av Everton-laget vant han FA cupen på bekostning av Sir Alex Fergusons Manchester United og ble med det historisk.

GA ALT: Her er Gary Ablett i aksjon for Everton mot Southamptons Matthew Le Tissier. Foto: / BILDBYRÅN

– Han er den eneste i historien som har vunnet FA cupen med begge klubbene på Merseyside. Om man ser på det nå, så undrer man på om det noen gang vil skje igjen. Jeg kan ikke huske sist en spiller gjorde det byttet gjennom Stanley Park. Jeg kan ikke se at det gjentar seg med det første, sier sønnen og legger til:

– Det er stort, og av og til tror jeg ikke at jeg helt forstår hvor stort det faktisk er.

Samme rute tilbake

Totalt spilte Gary Ablett over 100 kamper for både Liverpool og Everton, men den utadvendte fotballfanatikeren stoppet ikke der.

– Det var nok ikke noe han planla, men mot slutten av spillerkarrieren spilte han i USA. Det var der han begynte som trener. Da han kom hjem, hadde Everton en rolle til ham. Han trente U17 og U18, og han fikk gjennom noen spillere som har hatt en meget god karriere, også i Premier League. Selv om han ville fortsette i klubben, så kom han til et punkt der det ikke var noen skikkelige alternativer der han kunne teste seg selv videre. Så ble jobben som reservelagstrener for Liverpool tilgjengelig, humrer Fraser.

Og da var ikke pappa Gary tung å be. Etter X antall samtaler med daværende Liverpool-sjef, og nåværende Everton-sjef, Rafa Benitez, tok han på seg skoene og trasket de sju minuttene tilbake fra til Anfield fra Goodison Park.

MINNESKAMP: Her er Gary Ablett (t.v) under en minnekamp for Hillsbrough-katastrofen. Bildet er tatt våren 2009, ett år før han ble syk. Foto: Peter Byrne

– Jeg husker jeg snakket med han om det og han kunne fortelle om en skikkelig omfattende intervjuprosess med Rafa Benitez. Det var mange intervjuer og presentasjoner. Jeg husker dagen Rafa ringte ham og sa at han fikk jobben. Pappa ringte meg og jeg husker at jeg tenkte at nå gjør han det igjen, bare i motsatt retning, altså å gå fra Everton til Liverpool. Jeg tror ikke det var planlagt, men jobben ble tilgjengelig og kanskje var det skjebnen, ler Fraser.

Etter nye, gode år i Liverpool, der han blant annet vant ligaen med reservelaget, ventet nye jobber i Stockport og Ipswich for den lovende manageren.

Sommeren 2010 skulle imidlertid verden snus på hodet.

Kampen for livet

– Han begynte hos Ipswich den sommeren, der han jobbet som Roy Keanes assistent. De gjorde unna mesteparten av oppkjøringen, men så ble han dessverre syk, sier Fraser.

Mannen med over 200 kamper for Everton og Liverpool hadde, uten å vite om det, akkurat startet sin livs tøffeste kamp.

– Det kom litt ut av intet. En dag følte han seg så dårlig og han klarte ikke å komme seg ut av sengen. Det fortsatte i over en uke, og det viste seg at det bare var starten på hans kamp mot kreften. Det kom ut av det blå. Man tror ikke at det skjer, og det er så uvirkelig. Som han sa selv, det er vanskelig å forstå at en som har vært profesjonell idrettsutøver hele livet, og en som har hold seg så frisk og sprek, kan bli så syk. Men han sa også at kreften ikke diskriminerer og det var dessverre den reisen vi måtte ut på, sier Fraser, mens han ser utover Stanley Park.

Gary kjempet mot lymfekreften i 16 måneder før han måtte gi tapt første nyttårsdag 2012, bare 46 år gammel. 21 år gamle Fraser hadde mistet sin far og et samlet Liverpool hadde mistet en folkehelt.

GIKK BORT: Gary Ablett tapte kampen mot kreften 1. januar 2012. Foto: Dave Thompson

– Det er ikke noen alder å miste en av foreldrene sine i. Han var alltid positiv og han trodde at han skulle bli bedre, men dessverre hadde livet andre planer. Det var et slag og et sjokk da vi fikk den nyheten om at han ikke kom til å bli bedre. Noen ganger tenker jeg at det ikke er ekte og at jeg kommer til å se ham igjen, men dessverre vet jeg at det ikke vil skje.

Over 1000 mennesker samlet seg i katedralen i Liverpool for Gary Abletts begravelse - en begravelse som forente den røde og den blå delen av Merseyside.

– Det er det denne byen gjør. På enkelte anledninger kommer byen sammen, uansett om man er rød eller blå. De kommer sammen og det er noen ganger skjønnheten med fotball også, at mennesker kommer sammen, sier Fraser.

I pappas fotspor

Etter at faren gikk bort i 2012, har Fraser selv satset tungt på en karriere som fotballtrener. Som trener i Liverpool's International Soccer Academy har han blant annet vært flere turer til Norge. Nå er håpet at han en dag kan følge i pappas fotspor.

– Jeg har alltid hatt interesse for treneryrket. Jeg fulgte naturligvis med på pappa da han trente reservelaget til Liverpool. Jeg dro til Melwood for å se på treningene og det er noe jeg alltid har hatt interesse for. Mye av årsaken til at jeg begynte på lisensene mine var nok på grunn av han. Ut i fra det folk sier var han en veldig god trener, så forhåpentligvis har jeg fått med meg noe av det. Jeg er nok ikke like god, men ja, smiler Fraser, som innrømmer at han savner en pappa å rådføre seg med.

DRØMMER OM LIVERPOOL: Fraser håper å følge i sin fars fotspor, og drømmer om å en dag være trener i favorittklubben Liverpool. Foto: Olof Andersson

– Jeg savner det helt sykt mye. Det er så mye jeg gjerne skulle spurt om råd på. Det er masse. Bare det å snakke om Liverpool eller Everton. Det er noe jeg alltid kommer til å savne. Laget jeg trente vant akkurat FA Vase på Wembley. 26 år etter han vant der med Everton, så vant jeg der. Underveis i kampen tenkte jeg ikke så mye på det, men da vi løftet trofeet husker jeg at jeg tenkte at «han må se ned på meg nå». Det var ment til å være, på en måte. Jeg tror på at han er der oppe et sted og ser ned på meg.

Fraser er overbevist om at Gary også vil følge med når Everton og Liverpool barker sammen til det 239 Merseyside derbyet onsdag kveld. Hvem fattern ville ha holdt med, er han imidlertid litt usikker på.

– Kan han ta halvt om halvt? Jeg tror han har litt blandede følelser. Han kommer til å se ned på kampen, mens han sitter litt på gjerdet. Jeg skal prøve å dra han over til den røde delen, avslutter Fraser med et smil.