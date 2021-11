Hever til beredskapsnivå 3 i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om håndtering av koronaviruset i Oslo kommune.

Byrådslederen sier innledningsvis at det er krevende situasjon som skaper uro, og bekymring.

Derfor velger kommunen å heve til beredskapsnivå 3.

– Det betyr at vi blant annet setter sentral kriseledelse for å sikre effektiv infomasjonsdeling, felles situasjonsforståelse og koordinering av vår innsats sin respons.

Vurderer munnbindpåbud

I dag er det nasjonalt anbefalt å bruke munnbind om en ikke klarer å overholde meteren. Byrådslederen opplyser om at det ikke blir hardere lut fra Oslo kommune denne runden. Men:

– Vi overvåker nå munnbindbruken, dersom anbefaling ikke er nok vil vi løpende vurdere å innføre påbud, sier Johansen under pressekonferansen.

Byrådslederen peker på at konsekvensen av smitten er lavere enn tidligere.

– Selv om smitten er høy i Oslo, er konsekvensen av smitten mye mindre nå enn tidligere. Mange av de smittede er barn, som heldigvis ikke har blitt så veldig syke. Blant de voksne som blir smittet er mange vaksinert, og godt beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom vaksinen.

Det siste døgnet er det registrert 831 nye koronasmittede i byen. Det er 201 flere enn samme dag forrige uke og ny døgnrekord for hovedstaden.

Den forrige smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Rundt 10 prosent av innbyggerne i Oslo er registrert koronasmittet siden mars i fjor, til sammen 68.264 personer. Over 7.300 tilfeller er registrert bare de siste to ukene.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 1.934 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Alna og Bjerke bydel med henholdsvis 1.263 og 1.209. Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern.