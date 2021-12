77-åring fengslet: – Hjalp 84 kunder med å unndra over 100 millioner

OSLO TINGRETT (TV 2): Økokrim mener en 77 år gammel avskiltet revisor over en periode på ti år har hjulpet 84 personer med å unndra om lag 100 millioner kroner i skatt. Tirsdag ble mannen varetektsfengslet i to uker.

– Vi bestrider at det er skjellig grunn til mistanke for at han har medvirket til noe straffbart. Vi mener at fengslingen er helt uforholdsmessig og unødvendig, gitt det faktum at skatteetaten har etterforsket saken i snart to år, sier mannens forsvarer, advokat Morten Furuholmen.

77-åringen ble pågrepet under en politiaksjon mandag, da Økokrim gjennomførte ransaking av to adresser tilknyttet mannen.

Siktelsen mot 77-åringen gjelder forhold helt tilbake til 2011.

Frem til 2020 mener Økokrim at han har hjulpet 84 kunder med å få det til å se ut som deres formuer har vært lavere enn det de egentlig har vært.

Politiet mener å kunne bevise at det dreier seg om rundt 100 millioner kroner, som har ført til ca. 30 millioner kroner i tap for staten i form av skatteinntekter.

Etterforsket siden 2020

Skattemyndighetene innledet etterforskning mot 77-åringen i begynnelsen av 2020. Mannen har vært klar over politiets etterforskning helt siden den ble innledet.

Han har ikke vært pågrepet tidligere, men tirsdag besluttet Oslo tingrett han skal sitte i varetektsfengsel i to uker med brev- og besøksforbud.

Retten begrunner fengslingen med bevisforspillelsesfare.

– Siktelsen gjelder jo ikke forhold etter 2020, så det å komme med bevisforspillelsesfare nå snart to år etter, er veldig spesielt. Det er bakgrunnen for at vi anker denne avgjørelsen, sier Furuholmen.

FORSVARER: Advokat Morten Furuholmen forsvarer den siktede 77-åringen Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

TV 2 har ikke lyktes i få en kommentar fra politiadvokat Henrik Brødholt etter at fengslingskjennelsen ble kjent.

Under fengslingsmøtet understreket Brødholt at det foreligger en reell fare for at 77-åringen vil påvirke vitner i saken. Økokrim tar sikte på å avhøre så mange som mulig av de 84 kundene i løpet fengslingsperioden på to uker.

Avskiltet revisor

77-åringen har opp igjennom årene drevet flere selskaper. Han har drevet med økonomisk rådgivning og regnskapsfører, i tillegg til å være revisor.

Revisor-godkjenningen mistet han imidlertid allerede i år 2000.

Politiet mener derimot at dette ikke har stoppet 77-åringen i å drive sin virksomhet videre. Siktelsen som er tatt ut av Økokrim gjelder 84 tilfeller av medvirkning til skattesvik, fra 2011 og frem til 2020.

Det er ikke første gangen han er i politiets søkelys. Tidligere har han vært anmeldt blant annet fordi han har brukt revisor-tittelen urettmessig.

Tingretten besluttet å oppheve referatforbudet som normalt gjelder i fengslingsmøter.

Forsvareren mener også at varetektsfengsling er et uforholdsmessig inngrep overfor hans klient.

– Dette er en eldre mann på 77 år, så det er også helsemessige utfordringer med i vurdering her, sier Furuholmen.