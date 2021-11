22 omikrontilfeller i Storbritannia

– Registrer dere for en tredje dose, oppfordrer myndighetene.

Det er registrert 13 tilfeller av omnikron-mutasjon i England og ni i Skottland, opplyser helseminister Sajid Javid under en pressekonferanse tirsdag.

– Det er mye vi ikke vet om denne virusmutasjonen, men forskere jobber dag og natt for å finne ut mer, sier Javid.

Han sier videre at det beste man kan gjøre er å få satt en tredje boosterdose.

Javid sier at omnikron-varianten har gitt mange minner om fjorårets harde kronabølge, men sier at den store fordelen nå, er at vi har vaksiner.

Sjef for NHS, Amanda Pritchard, sier de gjør alt for å rulle ut en tredjedose for alle briter så fort de klarer til flere millioner britier. Blant annet vurderer de å fjerne den obligatoriske ventetiden på 15 minutter etter vaksinen er satt.

– Vi er i vaksinasjonsprogrammets mest komplekse fase. Eldre og syke vil prioriteres, sier Amanda Pritchard.

Oxford-universitetet sier tirsdag at de raskt kan oppdatere AstraZeneca-vaksinen, hvis det blir nødvendig. Dette er den mest brukte vaksinen i Storbritannia.

– Ettersom omikronvarianten er så fersk er det lite data tilgjengelig, sier en talsmann for Oxford universitet.

– Akkurat som med alle andre varianter vil vi evaluere påvirkningen denne varianten har med tanke på vaksineimmunitet.

Tidligere tirsdag uttalte Moderna-sjefen Stéphane Bancel at vaksinene gir dårligere beskyttelse mot omikron.

– Jeg vet ikke hvor mye, for vi er nødt til å avvente data, men alle forskere jeg har snakket med sier at «dette blir ikke bra,» sier Bancel til Financial Times, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Også de andre vaksineprodusentene har uttalt at de jobber iherdig for å tilpasse koronavaksinene til den nye omikronvarianten.