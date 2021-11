Frikjent for forsettlig drap på Christian (43)

12. juli i 2020 ble Christian Halvorsen funnet drept i sin egen hage. Han hadde skuddskader i ryggen.

Tidligere i november møtte en 34 år gammel mann i retten, tiltalt for drapet og en hel rekke andre forhold, blant annet vold, tvyerier, innbrudd, skadeverk og narkotikalovbrudd.

I retten knyttet 34-åringen seg til drapet, men hevdet at skuddet gikk av ved et uhell.

– Jeg ville legge fra meg våpenet i hekken til Halvorsen. Idet jeg gjør en kastebevegelse, blir det plutselig avfyrt et skudd, sa den tiltalte under sin forklaring i retten.

Tirsdag falt dommen: Follo og Nordre Østfold tingrett frifant mannen for brudd på straffelovens paragraf 275, som gjelder drap. Han ble imidlertid dømt for brudd på straffelovens 281, som gjelder uaktsomt drap.

Sagt med andre ord: Retten mener ikke at drapet var en villet handling.

Ba om 13 år – fikk 6,5

Mannen ble, med de andre forholdene i tiltalen, dømt til fengsel i 6,5 år.

Det er halvparten av aktors påstand om fengsel i 13 år.

Tirsdag kveld besøkte advokat Drevland klienten sin i Oslo fengsel for å meddele nyheten om at han hadde blitt frikjent for forsettlig drap.

FORVARER: Ole Petter Drevland. Foto: Per Haugen / TV 2

– Han reagerer med lettelse på at han er blitt trodd på at dette skjedde ved et uhell og at våpenet gikk av som følge av en funksjonsfeil. Straffens lengde er underordnet for ham. Min klient har hele tiden vært klar på at han vil gjøre opp for seg, så lenge han blir trodd på at dette skjedde ved et uhell.

Det er ikke kjent hvorvidt påtalemyndigheten ønsker å anke dommen eller ei.

Sjokkert over utfallet

Halvorsens pårørende er sjokkert over at mannen er frikjent for forsettlig drap.

– Jeg synes det er forferdelig urettferdig. Jeg ble fysisk dårlig da jeg fikk dommen. Dette er ikke riktig, sier Nemi Riksen, Halvorsens forlovede.

Hun håper at påtalemyndigheten velger å anke dommen

– Ladet våpenet ved en feil

Bakgrunnen for at tiltalte tok med seg våpenet til avdøde, var at huseieren der han bodde ikke likte at det ble oppbevart våpen i boligen.

– Jeg ble med Halvorsen rundt huset til hagen der han sto og grillet. Der tar jeg av sekken og tar frem våpenet. Jeg sjekker en siste gang at våpenet ikke er ladd, men klarer ved en feil å lade våpenet, forklarte tiltalte.

Kort tid etterpå gikk skuddet av. I retten forklarte 34-åringen at han fikk panikk da han så at Halvorsen datt sammen.

Deretter dro han fra stedet. Ifølge egen forklaring syklet han til et lite tjern og kastet våpenet i vannet. Deretter sørget han for at klærne han hadde på seg ble brent.

KASTET VÅPENET: Politiet fant etter våpenet i dette tjernet. Foto: Freddie Larsen

Seks dager senere ble mannen pågrepet av politiet. I de første avhørene nektet han for å ha hatt noe med drapet å gjøre, men etter fem måneder med etterforskning tok han selv initiativ til et nytt avhør.

Skrev lapp til kjæresten

På dette tidspunktet hadde drapsvåpenet nylig blitt funnet i et tjern i nærheten av åstedet.

I det tredje avhøret innrømmet 34-åringen uaktsom forvoldelse av en annens død, men forklarte at våpenet hadde gått av ved et uhell.

– Jeg forsto etter hvert at jeg måtte tilstå. Det var det eneste riktige å gjøre, sa tiltalte.

Etter at tiltalte hadde sittet varetektsfengslet i noen uker skrev han en lapp til kjæresten i forkant av et fengslingsmøte.

DREPT: 43 år gamle Christian Halvorsen ble funnet med skuddskader i sin egen hage. Foto: Privat

På en gul post-it lapp ba mannen kjæresten om å hente og kvitte seg med våpenet han hadde kastet i vannet drapskvelden.

– Jeg ville at noen skulle hente våpenet som lå i vannet. Jeg ville at det skulle bli borte så ingen skulle finne det, forklarer tiltalte.

Politiet fikk senere tips om at drapsvåpenet kunne ligge i dette vannet. Etter omfattende søk med dykkere ble våpenet funnet i november 2020.

Har det vanskelig

I forbindelse med rettssaken ga Halvorsens nærmeste pårørende et lengre intervju til TV 2.

Det var Halvorsens forlovede, Nemi Riksen, som fant ham i hagen.

Mens politiet etterforsket saken og åstedet, flyttet Riksen og datteren på elleve år inn hos svigermoren.

– Nemi er ikke lenger svigerdatteren min, hun er datteren min. Det har betydd enormt mye å ha henne hos meg hele veien, sa Christians mor, Frøydis Halvorsen.

Riksen har hele tiden vært fast bestemt på at hun skulle flytte tilbake til huset der drapet skjedde.

– Jeg lengtet veldig hjem hit i starten. Jeg følte at jeg ville være nær Christian. Men når jeg endelig fikk nøklene av politiet klarte jeg plutselig ikke å dra hjem, sa Riksen.