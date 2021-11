– Jeg hadde ikke passet inn i et demokrati

Gjert Ingebrigtsen har skrevet bok. I den er han særlig opptatt av én ting.

– Du må ha en grunnleggende plan i bunn. I den må du legge nok slakk til at du kan handtere småkriser når de dukker opp.

Den suksessrike treneren til sønnene Jakob, Filip og Henrik sier en minst mulig del av resultatene må komme av flaks.

– Du må eliminere tilfeldigheter så mye som du klarer. Du må se når sjansen er størst for at kriser kan oppstå. Når er belastningen og risikoen størst. Da må du ha tenkt gjennom hva du gjør, sier suksesstreneren, og utdyper:

– Man må ha et system for å takle de uforutsette hendelsene og man må ha en feeling på når de kan oppstå, sier Ingebrigtsen.

Han sier planen man legger er langt viktigere enn kunnskap om trening, dersom man skal oppnå gode resultater.

– Hvis det var slik at kunnskap om trening var det viktigste, ville de som kunne mest om trening generert de beste resultatene. Det er snarere tvert om. Mange av dem som har skrevet bøker fem ganger tykkere enn min, om bare trening, har aldri generert et resultat.

– Det understreker at det ikke nytter med all verdens teoretisk kunnskap, dersom man ikke klarer å putte det inn i en ramme som sikrer at du får best mulig effekt av den kunnskapen, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen trekker også frem verdien av kontinuitet over tid.

– Man er heldig når man er i samme system over tid. Guttene har gode nok kunnskaper om både innhold og struktur til å bli gode trenere, dersom de skulle ønske det, sier han.

Glimt-sammenligning

Ingebrigtsen sier få ser planleggingsjobben som ligger bak gode resultater. Friidrettstreneren drar også paralleller til Bodø/Glimt og Rosenborg på 90-tallet, som har hatt suksess på fotballbanen med tydelige strukturer over tid.

– Da kan det være slik at den beste spilleren ikke passer inn i strukturen, og blir sent hjem. På samme måte kan det være moderate spillere, som passer inn i strukturen og blomstrer i den, ikke ville passet andre plasser.

– Betyr det at du som er god på struktur kunne trent Glimt til gode resultater?

– I teorien kan man gjerne si at personer og systemer som er gode på å bygge gode strukturer, sannsynligvis vil generere gode resultater uansett hvor man er, sier Ingebrigtsen, og legger til at det er en viktig forutsetning for suksess at han i stor grad får viljen sin.

– Jeg hadde ikke passet inn i et demokrati. Det hadde jeg ikke passet til. Jeg passer ikke til den kollektive legningen, slår han fast.

Utsagnet står i stil til et sitat i den ferske boken «Gjerts metode», hvor hovedpersonen svarer på påstanden om at han er arrogant og ikke lytter til andres meninger og synspunkter:

«Hvis du holder kjeft og lar meg styre, garanterer jeg for resultatet. Alternativet er at vi bruker tid på å diskutere og garantien bortfaller Hva velger du?»