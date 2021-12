Nachspielet er over – festen er slutt

«Vi e berømte Brann fra Bergen

Vi vinner serien i år.

Ja visst faen gjør vi det – som i 1963

Mens vi ler av alle bønder i vårt land.»

Brann-supporternes sanger ljomer fortsatt utover Stadion. Det er få stadioner i Norge det er mer trøkk på enn Brann Stadion når hjemmesupporterne virkelig drar på.

På den måten er Bergen unik. Brann som klubb er unik. Og ikke minst er årets Brann-sesong helt unik.

Men i år vinner ikke Brann serien. I år er det heller bøndene som ler av Brann.

– Det har jo vært et helt spesielt år. Ingenting har vært enkelt. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sette ord på det, men det føles ut alt som har kunnet gå galt, har gått galt, sier daglig leder Vibeke Johannesen.

Hun kunne garantert brukt langt sterkere ord.

For dette er kaossesongen høyst trolig får det verst tenkelige utfallet:



Nedrykk til OBOS-ligaen.

Brann er avhengig av et lite under i løpet av de siste to serierundene for å berge plassen.

I løpet av den siste uken har TV 2 snakket med et titalls personer i og rundt Sportsklubben Brann for å gå gjennom årets sesong. Nesten ingen av dem vil snakke offentlig – enten fordi sesongen ikke er ferdig, eller fordi de selv ikke lenger er i klubben.

Felles for de fleste er at de mener Branns problemer stikker langt dypere enn at man bare har vunnet fire kamper i Eliteserien i år.

– Det er ingen vinnerkultur i klubben, sier en aktiv spiller.

– I Brann er det altfor mange egoister som kun tenker på seg selv, melder en tidligere ansatt.

– I Brann er det kult å bare være en del av klubben, enten du er styreleder eller en unggutt som nettopp har fått kontrakt med klubben. Du sier deg så fort fornøyd bare du har kommet dit og er fornøyd med at du kan skryte av det i bygatene, er dommen til flere av TV 2s kilder.

Dette er historien om en av de mest elleville sesongene i Sportsklubben Branns historie.

Sjokket som splitter klubben fra start av

Det tar nemlig ikke mange dagene før showet for alvor er i gang i Bergen.

Allerede før Kåre Ingebrigtsen har samlet spillerne til årets første Brann-trening, smeller det i Bergensavisen:



«Brann vil legge kunstgress på Stadion før sesongstart», heter det i overskriften. I artikkelen konkluderes det med at det bare er et styrevedtak som gjenstår før skiftet fra gress til kunstgress kan gjennomføres.

Men Brann-ledelsen vet nok ikke helt hva som er i vente. For i løpet av de kommende ukene, blåser det opp fra liten kuling til storm i Bergen.

Fansen er rasende. Det mobiliseres. Brann skal for all del ikke ha kunstgress på Stadion.

Et par dager senere markerer supporterne med bluss og banner utenfor Stadion. «Brann er ingen plastklubb», lyser det det opp på et banner utenfor Kniksen-statuen.

– Sett i ettertid så ser jeg at dette ble en veldig opprivende sak for hele klubben. Det var enormt med følelser knyttet til dette, og jeg tror nok at den saken bidro til å skape litt avstand i klubben, sier Johannesen til TV 2.

Klubben begrunnet ønsket om å skifte underlag med evalueringen fra fjoråret: Branns treningsfasiliteter var enkelt og greit for dårlige.

Men på et ekstraordinært årsmøte i februar veier ikke det argumentet tungt nok. Med 130 stemmer mot 107 stemmer ender det med at Brann ikke skifter til kunstgress på Stadion.



I etterkant feirer supporterne med bluss, sang og fyrverkeri:

Feiret nei til kunstgress med sang, bluss og fyrverkeri

Bestillingen til Kåre

Underveis i kunstgress-bråket har Brann og Kåre Ingebrigtsen tatt fatt på en ny sesong.

18. januar samles spillerne til oppkjøring. Et halvt år tidligere, den 8. august, er Ingebrigtsen blitt ansatt som Brann-trener.

– Min ambisjon her, sammen med Brann, er selvfølgelig å vinne trofeet, uttalte Ingebrigtsen da han ble ansatt.

Samtidig vet han at han står foran en formidabel oppgave som vil kunne ta tid.

For i historien til Branns motgang i år, hører det med at Branns prestasjoner har blitt svakere og svakere de siste årene.

I 2016 tok Brann på direkten sølv etter å ha rykket opp året før. Men de to siste årene har Brann skuffet. I løpet av 60 eliteseriekamper i 2019 og 2020 vant Brann bare 19 kamper.

Spesielt i 2019 var forventningene store, men Brann endte på en skuffende 10.-plass. Heller ikke i 2020 får Lars Arne Nilsens menn det helt til, og stadig flere roper på trenerens avgang.

Etter 1-1 mot Vålerenga 1. august skjønner mannen som løftet Brann opp fra 1. divisjon at det bare finnes en utvei: 3. august blir det kjent at Lars Arne Nilsen har fått sparken som Brann-trener.

Bare dager senere presenteres Kåre Ingebrigtsen som ny Brann-trener.

SKULLE ANGRIPE: Kåre Ingebrigtsen skulle bringe angrepsfotball til Brann Stadion. Foto: Frode Hoff / TV 2

Fra styrehold er bestillingen krystallklar: Nå skal det spilles angrepsfotball på Brann Stadion igjen. Og det skal satses på yngre, lokale talenter.

– Det stemmer at det var en del av bestillingen. Samtidig var vi klar på at vi skulle være i eliteserien og at det derfor ikke kunne skje over natten. Men at det ville koste noe, det var vi klar over, sier Johannesen.

Kåre Ingebrigtsen får ingen pangstart i Bergen, men Brann berger til slutt plassen med grei margin og 56-åringen ser fram til en skikkelig oppkjøring der han skal få sette sitt preg på laget.

Rutine ut – unggutter inn

Det tar oss tilbake til Brann Stadion den 18. januar i år.

Selv om kunstgress-saken herjer i pressen, beskrives stemningen som god blant Brann-spillerne som tar fatt på en ny sesong.

Ingebrigtsen har brakt humøret tilbake i Branns spillergruppe. Spillerne liker at det skal spilles angrepsfotball i enda større grad enn tidligere.

I Brann-stallen er det for alvor startet på en ryddeprosess. I tur og orden har en rekke rutinerte spillere som Fredrik Haugen, Gilli Rolantsson og etter hvert også Bismar Acosta, forsvunnet ut fra klubben.

Helt i tråd med Branns nye filosofi hentes ungguttene Aune Haggebø og David Wolfe tilbake til klubben. Brann-ledelsen er svært fornøyd med at disse nå får tillit av Ingebrigtsen.

Likevel er det noe i Ingebrigtsen som sier at han burde hatt en litt mer rutinert stall. Han sjekker opp status på to tidligere elever, Rosenborg-spillerne Pål André Helland og Gjermund Åsen, og får beskjed om at det er mulig å hente duoen til Bergen.

Men Ingebrigtsen klarer ikke å overtale Brann-styret.

Dessuten har ikke Brann allverdens økonomi. De to dyreste Brann-overgangene i vintervinduet blir Filip Delaveris og Moonga Simba, som ifølge TV 2s opplysninger koster Brann litt under to millioner totalt.

Sistnevnte signerer for Brann 18. februar – bare fire dager før en ny utenomsportslig sak er i ferd med å blusse opp i Bergen.

Beskjeden som tenner Soltvedt

22. februar kaller nemlig Rune Soltvedt inn til pressekonferanse. Mannen som har vært ansatt i Brann siden 2005, og som de siste seks årene har vært klubbens sportssjef, gir plutselig beskjed om at han skal gi seg.

– Dette er noe jeg og klubben er blitt enig om sammen. Jeg har behov og lyst til å være nærmere familien min. Det er ingen bitterhet bak dette for min del, sier han på BAs direktesending.

Likevel er det noe som skurrer – for timingen gir rett og slett lite mening.

Rune Soltvedt har likevel tenkt å legge saken helt bak seg, men så faller sitatet fra Vibeke Johannesen som gjør at han ikke helt klarer det likevel, ifølge TV 2s opplysninger.

UT AV INTET: Nærmest ut av intet forsvant Rune Soltvedt ut av Brann i februar. Foto: Marit Hommedal

Johannesen forteller nemlig at Soltvedt-prosessen startet på hennes initiativ fordi «vi har et uutnyttet potensial på avdeling sport»

Etter 16 år i klubben føler Soltvedt at han får en litt uverdig avskjed som Brann-ansatt.

I noen uker surrer saken i pressen. Først i april velger Soltvedt å snakke ut i Bergens Tidende.

– Jeg har min historie om det som skjedde. Brann har sin. De historiene blir aldri fullt ut synkroniserte, slår Soltvedt fast til lokalavisen.

I dag ønsker ikke Soltvedt å stille til intervju med TV 2.

– Jeg har lagt Brann-kapittelet bak meg og ønsker ikke å synse om Brann i offentligheten nå. Det eneste jeg vil si er at jeg ønsker Brann alt godt og at jeg håper og tror at de berger plassen, sier Soltvedt.

For Branns del betyr Soltvedt-avskjeden at de står uten sportssjef i ganske nøyaktig tre måneder. Attpåtil i tre måneder der klubben har vært gjennom enorme utskiftninger.

I dag forklarer Johannesen det på følgende måte:

– Det kan selvsagt diskuteres at vi iverksatte på det tidspunktet, men samtidig var det viktig å gjøre denne endringen for å få langsiktig nødvendig resultater. Så kan en si at vi burde hatt en erstatter på plass til den dagen, men det ble feil for oss. Vi ønsket å ha en respektfull prosess med Rune Soltvedt, og det er vanskelig å begynne med en erstatter før du har blitt enig med han som allerede har jobben, sier hun.

Hun påpeker at det meste om Brann blir offentlig kjent.

– Slik informasjon kommer dessverre ut i denne bransjen og det er uheldig for alle parter og kan bli kostbart. Samtidig hadde vi mye sportslig kompetanse i klubben, et sterkt trenerteam, og ellers et flertall med sportslig erfaringer i styret, påpeker Johannesen.

For øvrig blir ikke ansettelsen av danske Jimmi Nagel Jacobsen møtt med halleluja-stemning på norsk jord heller. TV 2 omtaler blant annet at han ble jaget av rasende Esbjerg-fans i Danmark.

– Blant alle jeg har snakket med, er det stort sett bare negative ting å si om godeste Jacobsen, uttalte TV 2-ekspert Ole Martin Årst i FotballXtra.



I Brann-kretsene er ryktet til Nagel Jacobsen per i dag langt bedre enn som så. Flere mener han fått mer system på klubben

Marerittstarten - og han som ikke har spilt

Tilbake til det sportslige og vinterens treningskamper: Det blir strengt tatt ikke noen høydare sett med Brann-øyne.

1-2-tap mot Molde i første kamp er ingen krise, men et 0-5-tap mot Bodø/Glimt i neste kamp får likevel noen varsellamper til å lyse.

Men så, ei uke senere, vinner Brann like godt 2-0 mot samme klubb i Vestlandshallen.

Så kommer en serie av resultater som gir grunn til bekymring: 1-4-tap mot Sogndal, 0-1-tap mot Åsane og et nytt tap (1-4) mot Bodø/Glimt.

De to siste treningskampene ender med 3-3 mot Sandnes Ulf og 2-1-seier mot Åsane.

Skepsisen er derfor i ferd med å bre seg i Bergen før en sesongstart av den sjeldne sort venter byens fotballstolthet:

I løpet av 15 dager skal Brann i tur og orden møte Viking, Vålerenga, Molde, Rosenborg og Bodø/Glimt – de fem klubbene som ble tippet i toppen av tabellen.

Brann er tidvis gode spillemessig, men det ender med tap mot både Viking og Vålerenga i åpningen.

HUSKER DU HAN? Lars Krogh Gerson var mannen Brann hentet uten å kjøre medisinsk test på. Det var ikke så lurt. Foto: Marit Hommedal

Samme dag tror for øvrig Ingebrigtsen at han har fått på plass litt rutine i forsvarsleddet: 31 år gamle Lars Krogh Gerson, med over 200 kamper på samvittigheten fra øverste nivå i Sverige, blir hentet fra Racing Santander.

Men signeringen skjer på overgangsvinduets siste dag, Brann har derfor dårlig tid og dropper den medisinske testen. Kort tid senere viser en MR-sjekk at han må opereres.

Først i serierunde 24, da Brann slet fælt med forsvarspillere, var Krogh Gerson tilbake på banen. Han holdt i vel ti minutter før han måtte ut med skade. Det er hans hittil eneste kamp for Brann i år.

Tilbake til seriestarten: Heller ikke mot Molde, Rosenborg eller Bodø/Glimt blir det poeng på Brann.

Spesielt Rosenborg-kampen står igjen som en litt typisk kamp for årets Brann-sesong: Brann spiller lenge godt og leder 2-1 til et kvarter gjenstår, men på overtid fullfører Kristoffer Zachariassen – mannen som i sin tid ble vraket av Brann – sitt hattrick og snur kampen.

Med marerittprogrammet unnagjort, håper Brann at lykken skal snu borte mot Stabæk i den 6. serierunden.

Kilder TV 2 har pratet med beskriver imidlertid en Brann-gjeng som allerede på dette tidspunktet hadde fått knust selvtilliten. Det viser seg på banen, der Stabæk til slutt vinner 2-0 – det siste målet satt inn av bergenseren Yaw Amankwah.

På hjemmebane kommer en etterlengtet opptur for Brann, som slår Strømsgodset 3-0. Men i de kommende kampene uteblir den store poengfangsten og det begynner å brenne under føttene på Kåre Ingebrigtsen.

Mannen med handlingskraft

Verdt å merke seg er at Brann i løpet av Kåre Ingebrigtsens periode i klubben har skiftet styreformann.

I mars blir Birger Grevstad jr. valgt til Branns nye styreleder.

Mens mannen som hentet Ingebrigtsen til Brann – mangeårig styreformann Eivind Lunde – i Brann-miljøet er kjent som en mann med stor tålmodighet, konkluderte BT-kommentator Anders Pamer på sin side med at Grevstad ville stille helt nye krav til ledelsen i Brann.

NY SJEF: Birger Grevstad jr. tok over som Brann-styreleder i mars. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ifølge Pamer var blant annet Grevstad klar på at Lars Arne Nilsen burde sparkes etter 2019-sesongen.



Nå skjønner Kåre Ingebrigtsen at det kan bli hans skjebne i Brann.

Han ønsker ikke å stille til intervju med TV 2 nå, men snakket nylig ut om saken i en samtale med Davy Wathne på en pub i Bergen.

Ifølge Bergensavisen, som var til stede, forklarte Ingebrigtsen først at begge parter virket samstemte om at prosjektet ville ta tid.

– Men så forsvant Rune. Og så forsvant styreformannen som ansatte meg også. Da skjønner du egentlig at presset etter hvert vil treffe noen andre enn dem som besluttet at du skulle være der, og da skjønner du at de planene som ble lagt for noen måneder siden ikke nødvendigvis gjelder lenger, forklarte han.

På banen bedrer ikke resultatene seg stort for Ingebrigtsen og Brann. Etter 13 serierunder står Brann med fattige seks poeng og er tabelljumbo.



Nedrykkslampen lyser oransje og presset er enormt når Brann-nemesis Mjøndalen gjester Stadion 18. juli.

Daouda Bamba utligner på overtid, men 1-1 hjemme mot Mjøndalen holder ikke. Tre dager senere kommer Birger Grevstad jr. sin handlingskraft til syne på en pressekonferanse:

Kåre Ingebrigtsen får ikke lenger fortsette som Brann-trener.

Håpet tennes igjen

Sparkingen av Ingebrigtsen er imidlertid ikke det eneste grepet Brann-ledelsen tar.



Nå haster det. Det oser nemlig nedrykk i Bergen.

Men så tennes håpet.

Den 6. august blir alt klart: De gamle Brann-heltene Bård Finne og Sivert Heltne Nilsen er tilbake i klubben. Også Fredrik Pallesen Knudsen hentes tilbake til Bergen by i løpet av sommervinduet.

BLADDE OPP: I sommer tok Brann kostnaden med å hente hjem Sivert Heltne Nilsen, Bård Finne og Fredrik Pallesen Knudsen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

På toppen av dette blir Felix Horn Myhre endelig klar for Brann. Fra Midtjylland hentes Mikkel Andersen og Japhet Sery Larsen. Runar Hove signeres fra Viking, mens keeperen Lennart Grill hentes på lån fra Bayer Leverkusen på tampen av overgangsvinduet.

En del forsvinner ut også, blant annet på grunn av et av norgeshistoriens mest kjente nachpiel som vi snart kommer tilbake til. Men i tillegg forsvinner spissen Daouda Bamba – spissen som med seks mål på de første 12 kampene endelig hadde begynt å lykkes i Brann-drakta.

TV 2 vet at det salget har skapt irritasjon i Brann-leiren i ettertid. I år har Brann spilt mange jevne kamper – men foran mål har det buttet imot.

Uansett levner sommerens overgangsvindu ingen tvil: Nå får alder og utvikling vente. Nå skal plassen berges.

Med en splitter ny sportssjef og en nyopprykket hovedtrener gjør Brann nok en gang store endringer i spillerstallen.

I ettertid har daglig leder Vibeke Johannesen ingen problemer med å innrømme at det ikke har vært optimalt.

– Det er klart at tre forskjellige trenere på ca. ett år ikke er bra. I en fotballklubb er det positivt med kontinuitet, men det får du ikke på den måten. Det har ført til altfor store utskiftninger. Sett i ettertid skulle vi ønske det ikke ble sånn, men vi har gjort det vi til enhver tid har ment var best for Sportsklubben Brann, sier Johannesen.

Skandale-nachspielet

I Bergen er pessimisme likevel snudd til optimisme i løpet av noen uker.

Spesielt signeringen av Sivert Heltne Nilsen blir sett på som viktig på ferden mot å berge plassen i eliteserien.

Stemningen er god når «Nye Brann» skal spilles inn i en treningskamp mot Fyllingsdalen i sommerpausen. Både Sivert Heltne Nilsen og Bård Finne leverer målpoeng i 3-1-seieren, og TV 2s tittel fra kampen er «Finne og Heltne Nilsen sprudlet i Brann-comebacket».

På kvelden, tirsdag 9. august, samles store deler av spillergruppen på restauranten Boccone. Brann-spillerne har ikke fått tillatelse til å nyte alkohol, men utover kvelden blir det svært fuktig.

Det ender med at 12 Brann-spillere tar med seg flere kvinner til det som skal utvikle seg til å bli et famøst nachspiel på Brann Stadion.

– Jeg tror ikke det er noe poeng å gå i detaljer om det nachspielet, er det det? Det meste er vel omtalt allerede. Men det er klart at det har preget klubben. Det var en veldig spesiell periode, sier Johannesen.

I dagene etter Bergens Tidendes første avsløring, kommer det stadig nye opplysninger fram. Ryktene florerer – og på et tidspunkt rykker Brann ut for å avkrefte at det ble tatt narkotika på festen.

Men Brann-spillere hadde sex på Stadion, avslører BT.

Siden kommer det fram at en Brann-spiller har blitt anmeldt for en voldtekt, som senere henlegges. En annen spiller vedtar på sin side en bot på 10.000 kroner for en voldshendelse på nachspielet.

FIKK SPARKEN: Kristoffer Barmen ble på mange måter Brann-festens ansikt utad. 28-åringen, som hadde vært i Brann i alle år, fikk i sommer sparken av favorittklubben. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Saken ender med at Kristoffer Barmen, som i april hadde skrevet under på en ny langtidskontrakt med Brann, får sparken. En annen festdeltaker, Mikkel Andersen, valgte på sin side å avslutte Brann-kontrakten selv om han nettopp hadde kommet til klubben. Vegard Forren gjorde det samme, men ifølge partene var ikke den avgjørelsen knyttet til nachspielet.

Nachspielet er allerede omtalt i det vide og brede. Likevel er det ingen som helst tvil: Brann-supporterne var rasende, følte seg sviktet av klubben og klubbens soleklare bunnpunkt var nådd.

– Vi ser dumme ut og blør, uttaler Eirik Horneland underveis i prosessen.

I den samme perioden blir det klart at samme Horneland, som var assistenten til Kåre Ingebrigtsen, skal lede Brann ut sesongen.

Kvelden som rørte alle

Den påfølgende søndagen, 15. august, blir en svært spesiell dag for samtlige med hjertet sitt i Brann.

Klubben er blitt gjort til narr av spillerne og supporterne viser sin misnøye med være helt tyst de første 19 minuttene og åtte sekundene – som en henvisning til stiftelsesåret 1908.



På tribunen henger banner som «nei er nei» og «SK SKAM».

KLAR TALE: Brann-supporterne følte seg forrådt av spillerne og viste det tydelig i forbindelse med Sandefjord-kampen. Foto: Marit Hommedal

Samtidig må Brann begynne å vinne på banen for at ikke sesongen skal ende i en komplett fiasko.

Mot Sandefjord begynner det godt. Etter 18 minutter tar Brann ledelsen ved Daniel Pedersen, og da Brann-supporternes protest er over et like etterpå tar det fullstendig av på Brann Stadion.

Nå er alle skjønt enige om en ting: Nå handler det kun om å vinne kampen på banen.

Men «Nye Brann» fungerer ikke optimalt. Faktisk er Sandefjord det beste laget i store deler av kampen, og like før pause er kampen snudd.

Man trodde nok knapt det var mulig, men vondt er i ferd med å bli til enda verre for Brann.

Men andreomgang blir en kveld for historiebøkene på Brann Stadion: Først utligner byens nye spisshelt Aune Heggebø til 2-2, og tolv minutter før full tid styrer Robert Taylor inn 3-2 fra straffemerket.

I det kampen blåses av og Brann har vunnet, går Eirik Horneland ned på kne. Jubelscenene på Brann Stadion er enorme.

Etter kampen skal Brann-spillerne på vanlig vis takke Brann-supporterne - men det ender med at hele Stadion synger spontant med på «Nystemten».

– Jeg har vært med på mange unike øyeblikk på en fotballstadion, men den kampen der... Jeg tror jeg aldri har sett så mange gråte på en fotballkamp før. Der og da ble alle som jobber i Brann minnet om «det er dette det handler om. Dette må vi komme oss gjennom». Samtidig husker jeg at det var vanskelig også, for gleden hørte på en måte ikke hjemme der siden vi visste at vi egentlig sto midt i en alvorlig sak, sier Vibeke Johannesen.

Hersens Mjøndalen

Seieren over Sandefjord gjorde i alle fall at man sportslig sett trodde høstsesongen kunne by på en opptur.

Riktignok ble det tap mot både Størmsgodset og Haugesund i de påfølgende kampene, men så kom Brann inn i en virkelig god periode. I tur og orden ble Lillestrøm slått på bortebane, i Tromsø fikk Brann med seg ett poeng og hjemme mot Kristiansund vant Brann 3-1.

Etter 20 serierunder hadde Brann klatret opp til en kvalifiseringsplass på tabellen og hadde tre poeng å gå på ned til tabelljumbo Mjøndalen.

Nå ventet nettopp Mjøndalen på bortebane – en perfekt anledning til å skaffe seg en luke til den verste bunnstriden.



For Brann begynte det også perfekt. 28 minutter var spilt da Robert Taylor sendte Brann opp i ledelsen. På overtid i førsteomgang fikk dessuten Albin Sporrong sitt andre gule kort, og Brann – inne i en god stim – skulle spille en hel omgang med en mann mer mot jumboen.

Utover i andreomgang tok dessuten Bodø/Glimt ledelsen borte mot Stabæk.

På et tidspunkt hadde Brann tre poengs luke til Stabæk og seks poeng ned til Mjøndalen.

Det kunne selvsagt ikke gå.

Et kvarter før slutt utlignet utnyttet Lars Olden Larsen en svak utboksning fra Branns nye keeper Lennart Grill og lobbet inn 1-1. Tross store sjanser for Brann mot tampen endte det med poengdeling.

KEEPERBRØLER: Lennart Grill fikk ingen god start på Brann-karrieren. Her fra 1-1-kampen borte mot Mjøndalen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er forferdelig keeperspill av Grill. Hva i all verden skal keeperen gjøre der ute? Ja, den var godt satt av Larsen, men den situasjonen hadde aldri oppstått om Grill leverte en solid prestasjon, uttalte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i studio.

Med det misbruker Brann en gyllen mulighet til å få seg et pusterom fra den verste bunnstriden.

Hornelands helomvending

I neste runde venter det som virkelig kunne blitt en matchball for Brann i nedrykksstriden. Et annet lag i dyp sportslig krise, Stabæk, burde være en overkommelig oppgave for et forsterket Brann-lag.

Brann er store favoritter, men det vil seg ikke. Til slutt er det faktisk en overtidsscoring av Kasper Skaanes som berger ett poeng for Brann.

Mot Odd i neste runde presterer Brann nok en gang godt, men 3-3 holder ikke til mer enn ett poeng.

Mot Viking og Vålerenga i de to neste kampene blir det igjen to tap, men hjemme mot Rosenborg får Brann med seg ett viktig poeng.

Det gjør at Brann – etter 26 serierunder – er på kvalifiseringsplass med bedre målforskjell enn Stabæk. Ned til Mjøndalen er det to poeng.

Nå skal det imidlertid komme nok en litt merkelig episode i årets Brann-sesong: I landslagspausen avslører BT at Eirik Horneland har bestemt seg for å takke nei til å bli Branns hovedtrener på permanent basis.

STÅTT I STORMEN: Eirik Horneland har mottatt mye skryt for måten han har stått i Brann-stormen i år. Men fortsatt gjenstår det tøffeste: Å berge Brann fra nedrykk. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Bare sju dager senere blir det tydelig at han har ombestemt seg. 19. november melder Brann at Horneland har signert en kontrakt med Brann som klubbens hovedtrener ut 2023.

Ifølge Horneland var forklaringen på helomvendingen blant annet at han fikk pratet ut med tidligere Brann-trener Kåre Ingebrigtsen.

– Jeg ble ansatt av Brann og Kåre Ingebrigtsen. Jeg har stått i en vanskelig utfordring i forhold til å ha lojalitet overfor klubben, spillerne og Kåre. Jeg måtte vurdere situasjonen ut i fra mine verdier og min moral. Jeg måtte ha en god prat med Kåre, og han ønsket meg lykke til, sier Horneland.

– Et mirakel må til

Med Horneland ved roret håpet Brann å få en boost inn mot de siste fire serierundene.

Det startet for så vidt brukbart med ett poeng borte mot Sandefjord, men ettersom Stabæk vartet opp med en 3-0-seier over Kristiansund og Mjøndalen på mesterlig vis vant 2-1 borte mot Strømsgodset, var det plutselig Brann som virkelig lå ille til.

Forrige runde plukket dessuten Stabæk ytterligere ett poeng, mens Brann tapte hjemme mot Molde.

I praksis betyr det at Brann allerede til helgen kan rykke ned: Tar Stabæk poeng mot Rosenborg på hjemmebane, samtidig som Brann taper borte mot gulljagende Bodø/Glimt, er nedrykket et faktum.

– Det er lenge siden de har tapt, så får vi se om vi klarer å skape et lite fotballmirakel der oppe, har Horneland uttalt til VG.

Men er det en ting årets Brann-sesong har vist, så er det at ganske så utenkelige ting like godt kan skje.

– Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å vinne de to siste kampene, sier Horneland til TV 2.

Han vet at konsekvensene blir enorme om det ikke går. Da venter Grorud, millionkutt – og ikke minst en ny vinter med krav om at hoder må rulle i Bergen.

– Det er ikke timingen for å se tilbake på årets sesong for min del nå. Spør meg heller etter serien, så skal jeg bidra da, sier Eirik Horneland om årets sesong.

Krever hoder på et fat

Så sent som onsdag uka konkluderte BA-kommentator Tormod Bergersen med at hoder må rulle i Bergen. Han ber om at både daglig leder Vibeke Johannesen og styreleder Birger Grevstad jr. går av etter sesongen.

– Jeg vet at det er stor interesse rundt min stilling når jeg er daglig leder i Brann. Men jeg har lært meg med å leve med at jeg ikke kan tenke på alt som menes rundt meg. Det viktigste er at jeg har en tett dialog med de jeg jobber sammen med og styret. Det er fra de jeg ønsker å få mine tilbakemeldinger og innspill til forbedring, sier Vibeke Johannesen.

Hun påpeker at hun har hatt tett dialog med personer rundt klubben gjennom året.

– Har du i løpet av året vurdert å tre til side?

– Nei, jeg har ikke det. Jeg har hatt fokus på å løse de oppgavene vi har stått i. Jeg skjønner at du stiller spørsmålet, og det er naturlig at man noen ganger spør seg selv om du har energien og motivasjonen som skal til. Denne jobben krever full oppmerksomhet 10-14 timer de fleste dager i året. Og foreløpig så kan jeg svare ja på det spørsmålet. Og så er det jo opp til styret å vurdere arbeidet til daglig leder, sier Vibeke Johannesen.

Hun krysser selvsagt fingrene foran sesongavslutningen.

VIL BLI: Vibeke Johannesen er klar på at hun ikke har vurdert å tre til side som daglig leder i Brann. Foto: Marit Hommedal

– Hva er det viktigste du tror Brann har lært av året i år?

– Jeg tror vi lærer noe hvert år, og det blir viktig å bruke den lærdommen. Jeg vet at vi har lært av hver eneste sak vi har vært gjennom i år. Vi har fått noen helt unike erfaringer, og så gjelder det å bruke de til det beste for Sportsklubben Brann framover. For selv om det i utgangspunktet har vært negative saker for klubben, så skal jeg sørge for at de kan gi oss en fordel og en robusthet i tiden framover, sier Branns daglige leder.

En ting er i alle fall sikkert: I Sportsklubben Brann blir det aldri kjedelig. Til helga smeller det igjen.