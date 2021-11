Ringte etter hjelp i to land, men ingen kom – hør den hjerteskjærende historien

Da den oppblåsbare båten begynte å gå tom for luft, ringte de fransk politi. Der fikk de beskjed om å ringe britene for å få hjelp. Etter å ha hatt nødetater i to land på linjen, druknet de én etter én.

En av de få som overlevde tragedien i Den engelske kanal i forrige uke, forteller detaljert om hva som skjedde da 27 migranter druknet midtveis mellom Frankrike og Storbritannia.

21 år gamle Mohammed Ibrahim Zada var en av 33 passasjerer som tok sjansen på å krysse kanalen onsdag for én uke siden. Båten la ut fra Dunkerque øst for Calais. Zada forteller at det allerede hadde begynt å mørkne da menneskesmuglere kjørte dem i buss til stranden hvor de gikk om bord i båten.

– Noen forsøkte å pumpe mer luft inn i båten, mens andre øste ut vann. Det nyttet ikke. Båten begynte sakte å synke, sier Zada til den kurdiske TV-stasjonen Rudaw.

– Ringte etter hjelp

Frankrikes innenriksdepartement opplyste samme ettermiddag at patruljefartøy hadde funnet døde og bevisstløse mennesker i vannet etter at en fisker slo alarm. Men Zada hevder at migrantene selv tok kontakt med politi på både fransk og britisk side før de sank.

– Vi ringte fransk politi og spurte dem om hjelp. Vi sendte lokasjonen vår til fransk politi, og de svarte at vi var på britisk side. Så vi ringte britisk politi etter hjelp, men de sa vi måtte ringe fransk politi, sier Zada.

Han forteller at det var to personer som ringte samtidig - en til Frankrike og en til Storbritannia. Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

– Britene kom ikke for å redde oss, og franskmennene sa at de ikke kunne komme siden vi var på britisk side, hevder Zada.

24 år gamle Baran trodde turen over kanalen ville ta om lag 25 minutter, forteller slektninger. Her er hun sammen med sin forlovede som har lovlig opphold i Storbritannia. Foto: Privat/Rudaw

Imens sank den oppblåsbare båten mer og mer. Pumpen de hadde var defekt og folk begynte folk å havne i sjøen. De holdt hender i vannet for å ikke synke ned i havet og drukne.

– Etter soloppgang var det mange som ikke orket mer. De ga opp livet, sier han.

27 av de 33 personene om bord er funnet omkommet. Blant dem er 17 menn, syv kvinner, to gutter og en jente.

– På vei til forloveden

En av kvinnene var Baran Nuri Hamadamin (24). Hun var på vei til Storbritannia for å gjenforenes med forloveden sin, forteller familiemedlemmer i den kurdiske byen Erbil.

– Hun var med noen andre som sa at turen over kanalen bare ville ta rundt 25 minutter. De anbefalte henne å dra med dem, og hun sa at hun ville overraske forloveden, forteller Barans søskenbarn til Rudaw.

Baran hadde aldri vært på sjøen før. Hun visste ingenting om verken bølger, tidevann eller havstrømmene på den 33 kilometer lange ferden.

Tirsdag fortalte TV 2 om Rezgar Hussein som sitter i hjembyen Darbandikhan i Irak og frykter at konen og hans tre barn er blant de døde. Han solgte huset for å betale menneskesmuglere for å gi sine barn muligheten til et bedre liv i Europa.

Ulykken er den dødeligste som har rammet den travle migrantruten mellom Frankrike og Storbritannia siden den ble tatt i bruk i stor skala i 2018, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Trapper opp overvåking

EUs grensbyrå Frontex skal fra 1. desember bistå i å overvåke kystlinjen langs Den engelske kanal for å stanse migranter i å ta seg over til Storbritannia.

Hittil har 23.000 personer tatt seg ulovlig inn i Storbritannia via den livsfarlige ruten, og Frankrike har hindret 19.000 mennesker i å legge ut på ferden.

Ministre fra Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia møttes i havnebyen Calais i Frankrike for å diskutere hvordan de kan hindre migranter i å ta seg over til Storbritannia ved å krysse Den engelske kanal.

Møtet ble holdt uten at Storbritannia var invitert. Årsaken var at statsminister Boris Johnson har hisset på seg Frankrike ved å be landet hente tilbake alle migranter som tar seg til Storbritannia over Kanalen.