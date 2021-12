Mens staten tjener rekordsummer på strømeksport, frykter trebarnsmoren for SFO-plassen

Mens krafteksport daglig sørger for nye milliarder i statskassa, vurderer trebarnsmoren Hild Frøya Gavningen å si opp sønnens SFO-plass for å få råd til å betale strømregningen.

– Jeg føler ikke at jeg kan spare så mye mer egentlig. Det er noen ting vi bare må ha. Vi må lage mat, vi må vaske klær og vi må bade, sier Hild Frøya Gravningen.

På kjøkkenet sitt i Sande i Vestfold er hun i gang med å gjøre klar dagens middag. Hun passer på å gjøre det meste av husarbeid før klokka fem, før strømmen blir enda dyrere.

– Da prøver jeg å ikke bruke oppvaskmaskinen, ikke bruke komfyr, og ikke vaske klær, sier Gravningen.

SPARER: Trebarnsmoren er usikker på om det blir lys i julestjerna før lille julaften. Foto: Marte Christensen / TV 2

Men til tross for sparing, er strømregningen høy.

– I fjor hadde jeg en strømregning på rundt 1400 kroner i de kaldeste månedene. Da brukte jeg gamle panelovner og sparte egentlig ikke på noe. Nå sparer jeg og får regning på 2000. Så jeg føler ikke det hjelper å spare heller, sier Gravningen.

Rekordår for gasseksport

I hele høst har det blitt satt nye strømprisrekorder, og flere analytikere har spådd at prisene vil være høye gjennom hele vinteren.

Det skjer samtidig som staten tjener rekordhøye summer på gass- og strømeksport.

– Markedet nå er helt spesielt. Anlegget går for fullt. Hadde vi klart å ta imot mer, hadde vi ikke hatt noen problemer med å levere mer, sier terminalsjef Terje Bøe for Gassco i Easington i England.

Gassco har som operatør ansvar transporten av gass fra norsk sokkel til Europa. Ifølge terminalsjefen går det mot rekordår for eksport av norsk gass til England.

– Vi har aldri levert så mye gass gjennom dette anlegget som i år. Når vi gjør opp regnskapet ved årsskiftet, vil det være en solid rekord både målt i kvantum og verdi, sier Bøe.

MYE RØR: Rørsystemet som frakter gassen til terminalen i England og resten av Europa er på 9000 kilometer. Foto: Frode Hoff / TV 2

Tjener stadig mer

De høye prisene gjør at det de siste fire månedene har blitt satt stadig nye rekorder, målt i verdi. I oktober ble det eksportert norsk naturgass til en verdi av 72 milliarder kroner. Det er mer enn 2,3 milliarder kroner hver dag.

– Jeg kan ikke huske å ha sett slike priser noen gang. Dette blir definitivt et rekordår for inntjening for Norge som energinasjon når det gjelder salg av naturgass til Europa, sier Alfred Skår Hansen, direktør for systemdrift i Gassco.

Frykter for sønnens SFO-plass

Men at staten tjener enorme summer på krafteksport, hjelper ikke norske husholdninger med historisk høye strømregninger.

Regjeringen har varslet at de vil bruke 2,9 milliarder på kutt i elavgiften. Det vil utgjøre om lag 10 øre kilowattime fra januar til mars. De vil også gi økt støtte til Enova, og øke bostøtten. Men Gravningen er ikke imponert.

– Det blir for dumt når du vet hvor mye de tjener på å selge det ut. Noen få øre er ingenting, det er latterlig lite, kun en symbolsk sum, sier hun.

BEKYMRET: Hild Frøya Gravningen gjør alt for å spare på strømmen, men frykter likevel at regningen blir for høy. Foto: Marte Christensen / TV 2

Nå frykter trebarnsmoren at yngstesønnens SFO-plass må sies opp for å kunne betale strømregninger.

– Får jeg en strømregning som er 500 kroner mer enn det jeg har i dag, altså 2500, da må jeg si den opp. For det kommer til å bli enda dyrere i januar og februar, og det går ikke, forklarer hun.

Samtidig presiserer hun at hun er en av de heldige. For familie hennes er det så langt ingen krise, og hun har fremdeles kostnader hun kan kutte i, for å betale for strømmen.

– Jeg er heldig som har en SFO-plass jeg kan si opp. Jeg kan fyre med ved, og jeg kan sikkert skaffe mer ved. Men det er ikke alle som kan det.