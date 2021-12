Norske Eva sjokkerer Hollywood med kanibalisme-drama: – Må trøkke til

Det er kun Sørhaug som får regissere mer enn én episode av TV-serien som ligger på strømmetjenesten Paramount+.

De kjente regissørene Karyn Kusama og Daisy von Scherler Mayer, som har serier som «Mad Men» og «Billions» på merittlisten, fikk altså ikke de samme mulighetene som det norske stjerneskuddet.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å gjøre så mange epsioder! Jeg klorte meg fast, sier hun lattermildt til God kveld Norge.

Kanibalisme

«Yellowjacket» finner sted i to tidslinjer: I 1996, hvor et fotballag med videregående-jenter fra New Jersey overlever en flyulykke. Den andre tidslinjen er i nåtid, 2021, hvor en liten gruppe av de overlevende er i 40-årene og håndterer traumer etter det som skjedde i løpet av de skjebnesvangre 19 månedene i villmarken.

Det er flere kjente skuespillere med i serien, som Steven Krueger fra «The Originals», Tawny Cypress fra «House of Cards» og Melanie Lynskey fra «Two and a Half Men».

Flere Hollywood-aviser har latt seg sjokkere av TV-serien. The Hollywood reporter skriver at serien inneholder flere «grusomme sjokk», og viser til scener med kanibalisme, blod og gørr.

Young Hollywood ber alle se på serien, og forteller at de «dør for å vite hvordan denne gruppen jenter gikk fra gjennomsnittlige tenåringer fra forstaden, til kjøttetende villmenn».

At flere har latt seg sjokkere av TV-serien, som for øvrig har fått en imponerende score på den internasjonale film- og TV-databasen IMDB, setter Sørhaug pris på.

– Jeg er kjempeglad, for det er jevnt over veldig gode kritikker! Det eneste er at det er noen aviser i USA som har sett seks av ti episoder. De lurer på om vi kommer til å klare å dra serien helt i mål, men det er jo opp til publikum og bestemme.

Hun sier man må «trøkke til» når man lager en slik thriller, og hun er glad for at serien tydelig viser at dette er en fiksjonsserie.

– Jeg syns serien er spennende, hysterisk, korny og morsom. Jeg vet ikke hvor vi skal plassere den. Det er kjempegøy, og det var kjempegøy å jobbe med.

STOR ROLLE: Det er mange karakterer i serien, men Melanie Lynskey har en av de største rollene. Foto: Paul Sarkis

Et stort valg

I Norge fikk Sørhaug sitt gjennombrudd med filmen «Lønsj» i 2008. Senere har hun vært delaktig i TV-serier som «Okkupert» og «Your Honor», sistnevnte med superstjerne Bryan Cranston i hovedrollen.

Etter dette har Sørhaug fått flere tilbud om store produksjoner i utlandet, men takker ofte nei. Både fordi hun har familie, men også fordi hun ikke jobber med hvem som helst.

– Da guttene ble store nok, takket jeg ha til «Damnation». Jeg prøver å ikke være borte mer enn et halvår av gangen. Det er nøye samarbeid med managmentet for å finne riktige prosjekter. Dette var et riktig prosjekt, siden det er Showtime som har produsert det, det er kule skuespillere, bra historie og bra crew.

– Det må være en grunn til at man tar prosjektet, det kan ikke bare være pengene. Det er viktig å vite at du jobber med bra folk. Har folk et dårlig rykte, dropper man kanskje å jobbe med dem. Etter #metoo og Weinstein, så vet man hvor mange som har holdt en dårlig kultur i Hollywood ved like. Den kulturen begynner nå å lukes ut.

KJENT FJES: Tawny Cypress, kjent fra serier som «The Blacklist», «House of Cards» og «Billions», har rollen som Taissa i «Yellowjackets». Foto: Kailey Schwerman

En lang reise

Veien til å bli en regissør av internasjonalt kaliber er ikke bare-bare, skal man tro Sørhaug. I årene før «Yellowjackets» har hun gjort litt av hvert.

– Managmentet mitt satt opp møter i Los Angeles og sånn. Jeg kaller det «synge og danse»-show, det er superpinlig , for der må jeg selge meg selv inn. Men jeg må ta på meg «fuck all»-støvlettene, sier den ydmyke regissøren, og fortsetter:

– Jeg dro over dit, kanskje en uke eller to, men ikke noe lengre enn det. De satt opp masse møter og jeg sa: «Hei, jeg heter Eva. Jeg er fantastisk. Dere burde ansatte meg til deres neste show». Man bygger et nettverk og får kontakter.