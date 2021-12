Frykter tomrommet etter Johaug og co.: – Vi må gjøre en stor endring

TV 2s langrennsekspert er bekymret for nivået bak de aller beste på det norske kvinnelaget. Langrennssjefen mener yngre utøvere oftere må få muligheten for å unngå å miste hegemoniet.

Therese Johaug er 33, Heidi Weng 30, Maiken Caspersen Falla 31, og Ingvild Flugstad Østberg 31.

Arven etter de fire bekymrer Petter Skinstad.

– Vi har et godt voksent damelag, der alle de store profilene er over 30 år. Til sammen har Johaug, Østberg, Weng og Falla 372 pallplasseringer i verdenscupen. Resten av landslaget har to. Bak de aller beste er det litt for tynt. Avstanden er for stor ned til de nest beste i Norge. Vi har massevis av ganske gode skiløpere i Norge, men ingen som ser ut til å følge opp de aller, aller beste slik ståa er nå, sier TV 2s langrennsekspert.

– Kan bli et stort tomrom

Skinstad peker på at Norge ville ha stått igjen med en 11.plass som best i verdenscupen i Ruka på søndag om alle utøverne i 30-åra hadde blitt strøket fra resultatlistene.

Helene Marie Fossesholm har hatt en trøblete oppladning til sesongen og gikk norgescup på Gålå i stedet for verdenscupen i Finland.

– Det kan bli et stort tomrom den dagen Johaug og co. legger opp. Og jeg tror mange av de kvinnene vil gi seg mer eller mindre samtidig. Vi står i fare for å kun ha noen løpere som er i nærheten av å kjempe med de beste i verden. Vi har en løper som Fossesholm, men hun står litt alene med tanke på unge utøvere som er på vei opp og som utfordrer den ypperste verdenseliten, mener Skinstad.

Langrennssjef Espen Bjervig er klar over utfordringen som venter når de aller beste legger opp.

– Vi ser at det er et lite gap bak de beste, selv om bredden er stor. Det har vært så mange gode kvinner at det har vært vanskelig for de yngre å få muligheten. Det er noe vi må være bevisst på fremover. For flere av våre beste kvinner begynner å bli voksne, og vi er helt avhengige av å få flere unge opp i verdenstoppen, sier han.

Vil prioritere yngre utøvere over jevngode eldre utøvere

Skinstad understreker at han ikke har fasiten på hva som må gjøres i Ski-Norge for å unngå at andre nasjoner overtar den dominerende plassen Norge har hatt de siste tiårene på kvinnesiden, men han er klar på at noe må gjøres.

– Frida Karlsson, Ebba Andersson, Linn Svahn, Julia Stupak... Lista er lang over unge og fremadstormende skiløpere fra andre nasjoner som er bedre enn jevngamle norske løpere. Jeg tror vi må gjøre en stor endring i hvordan vi tar vare på de nest beste utøverne.

Bjervig er klar på at «talentene finnes der ute», men peker på at yngre utøvere kanskje bør prioriteres i enda større grad når det skal gjøres uttak til internasjonale renn.

– Jeg tror at vi i utgangspunktet har et godt fundament med med unge utøvere og en struktur som gjør at mange får prøve seg på regionlag, rekruttlag, juniorlag og så videre. Og jeg tror ikke vi skal «pushe» de for mye, for utøverne må få utvikle seg i riktig tempo. Men jeg og trenerne må bli litt flinkere til å sørge for at yngre jenter får prøve seg. Vi har en uttalt «policy» på at om to utøvere er sidestilt resultatmessig, så skal den yngste få prøve seg. Vi må kanskje være litt mer offensive der også og la yngre utøvere få prøve seg selv om de ikke har like gode resultater, sier han.