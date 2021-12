Posten advarer alle som venter på pakke

I rekken av svindelforsøk som misbruker kjente norske merkevarer som Telenor, Skatteetaten og Posten, florerer det nå en e-post og SMS som kan virke svært troverdig for mange.

Den informerer nemlig om at en pakke er på vei fra Posten, men at betalingen ble avvist da de forsøkte å belaste kortet til mottakeren.

Videre best mottakeren om at de har en angitt frist på seg til å betale, hvis ikke vil pakken returneres innen en gitt dato.

Den manglende betalingen oppgis å være på 49 kroner. Og i meldingen står det at status på pakken er «venter på betaling».

ADVARER: Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen. Foto: Posten

Til TV 2 forteller pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen, at de gjennom hele året har en jevn mengde henvendelser om denne typen svindel, men at det i disse førjulstider er ekstra mange som faktisk har en pakke på vei til seg med Posten, og at svindelen for mange derfor fremstår mer troverdig.

– Disse svindlerne drar opp tempoet når aktiviteten på nettet bli høyere, slik som når folk kjøper julegaver på nett og i forbindelse med Black Friday. Når handelen øker på nett, så øker disse kriminelle miljøene aktiviteten sin.

– Ikke finn på å trykke på lenken

Tjønndal Pettersen advarer derfor alle som har bestilt noe og venter på at et skal komme i posten, om å være ekstra på vakt.

– Det sendes ut enormt av disse e-postene og SMS-ene, og det gjør at det kanskje treffer deg i et øyeblikk hvor du faktisk venter på en pakke. Det er like leit å høre om hver gang noen blir utsatt for dette, så vi oppfordrer folk til å være varsomme.

Pressesjefen advarer folk mot å betale den oppgitte summen og mot å trykke på lenker i e-poster som nevnt over.

– Ikke finn på å trykke på lenken. Bruk Posten sin app eller kontakt kundeservice dersom du lurer på om det er snakk om svindel. Aldri legg igjen personlig informasjon som kortnummer. Det er nettopp den type ting de er ute etter.

Selv om Postens sikkerhetsmiljø hele tiden jobber for å stoppe svindlerne og å overvåke alt av svindelforsøk, opplever Posten at folk flest også har blitt mer observante.

– Ja, det merker vi. Vi blir ofte kontaktet av folk som vil gjøre oss oppmerksomme på svindelforsøk. Så jeg opplever at kunnskapen har blitt bedre rundt dette.

SVINDEL: Denne e-posten ser tilsynelatende ut til å komme fra Posten, men er en del av en svindelkampanje. Foto: Skjermdump fra e-post

– Absolutt et problem

Sparebanken Sør er blant bankene som den siste tiden har advart sine kunder mot svindel hvor Posten tilsynelatende er avsender. Banken melder at en ganske stor andel av deres kunder får denne type svindel på e-post eller SMS.

– Dette skjer hvert eneste år når det nærmer seg jul, og det viktige her er at alle som handler på nett nå før jul er oppmerksomme på at det foregår. Dette er absolutt et problem, sier Åsmund Myklevoll, ansvarlig for digital sikkerhet i Sparebanken Sør.

VELKJENT PROBLEM: Åsmund Myklevoll, ansvarlig for digital sikkerhet i Sparebanken Sør. Foto: Sparebanken Sør

– Skurkene vet at mange har bestilt pakker nå. Det er ikke noe nytt at det sendes mye pakker i julen. Og så er det tilsvarende når alle venter på skattemeldingen i mars, da er det Skatteetatens navn som brukes til svindel.

Han sier at selv om beløpene i svindelforsøkene er relativt små, kan ofrene for ugjerningen ende opp med å bli svindlet for mye større summer.

– Jeg vet at de i praksis kan trekke vesentlig større summer, både 5000 kroner og mer. Det er avhengig av hva de klarer å lirke ut av kreditt- eller debet-kortet.

Myklevoll ber folk følge Postens råd, og huske på at Posten aldri sender SMS eller e-post hvor de ber om penger. Generelt råder han folk til å være skeptiske til SMS-er eller e-poster som ber deg om å gjøre noe.

– Hvis du er i tvil, så ta kontakt med banken eller Postens kundeservice. Og har du blitt svindlet, så anmeld saken til politiet og varsle banken din, så den kan forsøke å redde midlene.