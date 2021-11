Se Everton-Liverpool onsdag kl. 20

I dag møtte Jürgen Klopp pressen før onsdagens derby mot Everton. Han fikk spørsmål om Ballon d'Or-utdelingen, der Mohammed Salah ble nummer sju.

– Ja, for å være ærlig ble jeg overrasket. Er det journalistene som stemmer? Da trenger ikke dere å spørre meg, det er deres feil, sier Klopp.

Han mener Robert Lewandowski hadde fortjent prisen.

– Man kan alltid gi den til Messi for karrieren han har hatt, men hvis du ikke gir den til Lewandowski denne gangen er det vanskelig å få den i det hele tatt. Mo burde vært høyere oppe, det er alt, sier Klopp.

Klopp kan glede seg over at Joe Gomez og Naby Keita er tilbake i trening i neste uke. Roberto Firmino nærmer seg også.

– Bobby har det bra, men han er fortsatt noen uker unna å være tilbake for fullt, sier Klopp.

Liverpool ligger på 3. plass, ett poeng bak Manchester City og to poeng bak Chelsea. De to tittelrivalene har også litt skadetrøbbel.

Pep Guardiola bekrefter at Kevin de Bruyne fortsatt er uaktuell etter at han testet positivt for korona for elleve dager siden. Jack Grealish og Phil Foden har slitt med skader, men duoen gjennomførte trening med laget i dag.

Thomas Tuchel må klare seg uten Ben Chilwell. Mateo Kovacic og N’Golo Kante. Tyskeren fortalte også at det er usikkert om Reece James, Jorginho og Timo Werner blir kampklare.