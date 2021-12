Til tross for drømmeår vil Ruud revansjere seg: – Blir min største oppgave

Man skulle tro at Ruud kun satt igjen med positive opplevelser etter 2021. Nå er han forberedt på å gjøre små endringer i spillet sitt for å revansjere seg mot den absolutte verdenseliten.

22-åringen fra Snarøya kan se tilbake på et fantastisk 2021. Fem ATP-titler, nummer åtte på verdensrangeringen og en semifinale i ATP-sluttspillet er noen av høydepunktene.

Likevel føler Ruud at han har ting å revansjere i 2022.

I disse dager er verdensåtteren i varmere strøk for å hvile kropp og hodet etter en lang sesong. Han har imidlertid ingen planer om å fortsette hvilen når han returnerer fra ferien.

– Jeg er fornøyd med alt jeg har fått til. Men det har selvsagt vært noen bitre tap også. Særlig i Grand Slam-turneringene som har vært kjipt. Men det bygger motivasjon for de neste årene. Det er der det virkelig gjelder å prestere på sitt beste, sier Ruud til TV 2.

Ser frem til sesongstart

I Australian Open røk Ruud ut mot Rublev i fjerde runde. I French Open var det knyttet store forventninger til Ruud. Der røk han ut mot spanske Alejandro Davidovich Fokina i tredje runde. I Wimbledon røk nordmannen ut i første runde, før han i US Open røk ut i andre runde.

Som Ruud selv sier var ikke 2021 året hvor han slo best fra seg i Grand Slam-turneringene. Dette er de turneringene hvor man spiller om de største poengene. Det klarte de syv over ham på lista å utnytte i større grad.

– De har gjort gode resultater i Grand Slam som blir det jeg ikke har fått til år. Det er der de aller største poengene ligger, så jeg har noe å hente der. Men jeg har også noe å forsvare med antall titler som jeg har vunnet i år.

Etter nyttår skal Ruud tilbake i aksjon i Australia for å spille ATP-cup. Deretter kommer 2022s første Grand Slam i Australian Open. Det ser 22-åringen frem til. Han er også klar på at han ser enda mer frem til French Open ettersom det spilles på grus.

– Vunnet litt for komfortabelt

Det er imidlertid ikke bare Grand Slam-turneringene Ruud vil revansjere i 2022. I Torino møtte han både verdensener Novak Djokovic og verdenstoer Daniil Medvedev. Det ble to tap på to kamper hvor Ruud selv beskriver at nivået på motstanderne ble for høyt for ham.

– De har vunnet litt for komfortabelt. Jeg skulle gjerne ha pushet dem mer. Man ser at de har et gir som ikke jeg har. Det liker jeg ikke å oppleve. Det store målet blir å komme opp på det giret de har hvor de nærmest ikke slår feil.

– Hvordan skal du komme deg opp på det giret?

– Det kommer til å kreve mye trening og kanskje et par endringer i spillet. Men jeg er forberedt på å ta det som kommer. Det blir min største oppgave om jeg vil etablere meg helt, helt i toppen. Jeg kommer nok ikke til å endre så mye teknisk, men å kunne svare på flate slag med flate slag i retur er nok en konkret ting jeg vil jobbe mer med, avslører Ruud.