– Russland vil betale en høy pris

RIGA(TV 2): Både Jens Stoltenberg og Anniken Huitfeldt advarer Russland på NATOs utenriksministermøte. Beskjeden fra begge er at det vil straffe seg for Russland, hvis landet angriper Ukraina.

– Vi er veldig bekymret for situasjonen. Vi ser at flere russiske topper er i grenseområdene mot Ukraina. Samtidig så er det viktig for oss å dempe spenningen også gjennom ordbruk fra vår side, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV2.

Oppkjøringen til utenriksministermøtet har vært preget av situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland.

Ifølge NATO er det i øyeblikket nærmere 100 000 russiske soldater og tungt militært utstyr i grenseområdene mot Ukraina. NATO-sjef Jens Stoltenberg har tidligere opplyst at russerne har stridsvogner , armerte enheter, elektroniske krigføringssystemer og kampstyrker tett på grensen.

I 2014 annekterte Russland Krim-halvøya fra Ukraina.

Klar for sanksjoner

På vei inn i møtet kom generalsekretær Jens Stoltenberg med en klar advarsel til Russland.

ADVARER: Jens Stoltenberg kom med en tydelig beskjed til Russland da han ankom NATOs utenriksminisermøte. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Russland kommer til å betale en høy pris hvis landet angriper Ukraina, sa Stoltenberg til en gruppe journalister ved inngangen.

Tidligere har han sagt at et angrep vil gi reaksjoner, som økonomiske og diplomatiske sanksjoner.

Tirsdag deltok Anniken Huitfeldt på sitt første utenriksministermøte i NATO. Der møtte hun partifelle Jens Stoltenberg. Både NATOs generalsekretær og Norges nye utenriksminister har vært ledere av AUF. En organisasjon som i årevis kjemplet mot norsk medlemskap, nettopp i NATO. Det var Stoltenberg som AUF-leder, som fikk ungdomsorganisasjonen til å snu og gi opp kampen mot NATO-medlemskapet. Da Huitfeldt var AUF-leder i årene 1996-2000 var NATO-motstanden parkert.

Huitfeldt sier det er viktig at alt gjøres for å bidra til mindre spenning på grensen mellom Russland og Ukraina. Hun sier det vil få konsekvenser for Russland hvis landet går inn med militære styrker i Ukraina.

– Generalsekretæren har antydet sanksjoner, er Norge innstilt på det?

– Det er for tidlig å si noe om det nå, men vi har jo tidligere sluttet oss til det som er EU-sanksjoner mot Russland i forbindelse med situasjonen på Krim og i Øst-Ukraina.

VIL DEMPE KONFLIKTNIVÅET: På sitt første NATO-møte som utenriksminister er Anniken Huitfeldt opptatt av å dempe spenningsnivået mellom Russland og Ukraina. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ikke artikkel 5-land

Grunnlaget for NATO-alliansen er at alle landene skal stille opp for hverandre. I NATO-traktatens artikkel fem går det fram at et angrep på ett NATO-land er et angrep på alle land. Artikkel 5 er bare utløst en gang i NATOs historie, og det var etter terrorangrepet mot USA 11.september 2001. Ukraina er en av NATOs allierte land, men ikke medlem.

– Hvordan vil NATO behandle Ukraina som et ikke-medlemsland?

– Ukraina er ikke medlem av NATO og er dermed ikke omfattet av artikkel 5. Samtidig så har vi godt samarbeid med Ukraina slik at angrep på Ukraina vil ha konsekvenser. Men akkurat nå er vi opptatt av å det skalere situasjonen og ikke bidra til økt spenning, sier Huitfeldt.

I morgen skal NATO diskutere Afghanistan og kollapsen som skjedde i august i år, da NATO-styrkene forlot landet. Taliban overtok styringen av landet kort tid etter at de vestlige styrkere forlot Afghanistan.