FHI: Pandemien har rammet ulikt

De med kortest utdanning og lavest husholdningsinntekt har vært overrepresentert i påvist smitte, innleggelser, respiratorbruk og død knyttet til covid-19, skriver FHI i en pressemelding.

– Pandemien har rammet skjevt og viser forskjeller etter utdanning og inntektsgrupper, sier rådgiver ved FHI, Kristian Bandlien Kraft.

For eksempel har tidelen med kortest husholdningsinntekt omtrent dobbelt så mange påviste smittetilfeller og sykehusinnleggelser per 100.000 personer sammenlignet med tidelen med høyest husholdningsinntekt.

Det samme mønsteret går igjen ved utdanning. Personer med grunnskole, eller som er registrert i oppsamlingskategorien «uten utdanning/uten oppgitt utdanning», er også overrepresentert i påviste smittetilfeller og har mer alvorlige utfall i form av sykehusinnleggelser, respiratorbruk og død.

Ett unntak

I hele perioden som FHI har undersøkt har de med lavest inntekt og kortest utdanning vært overrepresentert i påviste smittetilfeller og sykehusinnleggelser – med ett unntak:

De med lengst utdanning og høy inntekt var betydelig overrepresentert i mars 2020, sammenlignet med resten av befolkningen.

– Vi antar at dette i stor grad skyldes at de første som ble smittet ble smittet på ferie i Østerrike og Italia, og at mange av disse er personer med lang utdanning og høyinntekt, sier Kraft.

Om undersøkelsen Rapporten har undersøkt testing, smitte, innleggelser, respiratorbruk og død i tidsperioden februar 2020 til mai 2021 blant ulike sosioøkonomiske grupper. Datamaterialet omfatter alle personer som er 25 år og eldre, har norsk personnummer og var bosatt i Norge 1. mars 2020. Kilde: FHI

Økte forskjeller

TV 2 har også funnet at pandemien har forsterket de økonomiske forskjellene i samfunnet.

I en serie saker har vi belyst hvordan de som hadde det vanskelig økonomisk fra før, fikk det verre under pandemien.

Det bekreftet blant annet tall TV 2 hentet inn, og undersøkelser gjennomført av Sifo.

– Som samfunn tror jeg dessverre vi får mer ulikhet og mer synlig fattigdom. Dette er en hovedutfordring for den nye regjeringen, sa Christian Poppe, som er forbruksforsker i forbrukerpolitikk og økonomi ved Oslomet.