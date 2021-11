Potensiell overgangsskandale vokser i omfang i Italia

Det var i 2006 flere klubber i italiensk fotball ble etterforsket for kampfiksing. Calciopoli kaltes skandalen, som førte til poengtrekk for Milan, Lazio, Fiorentina, Reggina, i tillegg til tvangsnedrykk for Juventus.

Nå er en ny skandale under opprulling, og igjen er det Juventus som er satt under lupen av myndighetene.

Fredag før helgen beslagla italiensk politi en rekke dokumenter fra storklubben Juventus’ kontorer i Torino og Milano. Juventus er under mistanke for å ha gitt falsk informasjon til investorer og oppgitt feilaktige summer i forbindelse med spilleroverganger, skriver Reuters.

AVHØRT: Pavel Nedved er avhørt av italiensk politi Foto: JENNIFER LORENZINI

Mistenkes for forfalskning av regnskap

Ifølge den engelske avisen The Daily Mail etterforsker italiensk politi økonomien knyttet til signeringen av Cristian Romero og rollen til klubbens tekniske direktør Fabio Paratici.

Argentineren, som ble solgt til Tottenham i august for om lag 490 millioner kroner, er en av 42 overganger som etterforskes for feilaktige opplysninger knyttet til verdi på spillerne. Det er ikke mistanker om at Tottenham har begått regnskapsjuks i forbindelse med overgangen.

Paratici gikk til Tottenham i fjor sommer og var mannen bak ansettelsen av både Nuno Espirito Santo og Antonio Conte. Han er en av seks nåværende og tidligere Juventus-ledere som er avhørt og blir etterforsket, inkludert president Andrea Agnelli og klubblegenden Pavel Nedved, skriver The Daily Mail.

De er alle mistenkt for å ha forfalsket verdien på spillere i årene 2019 til 2021, blant annet for å holde seg innenfor FFP-regelverket. Andre overganger som sjekkes av Italias svar på økokrim er Manchester Citys kjøp av Joao Cancelo for to år siden, samt byttehandelen der Miralem Pjanic gikk til Barcelona og Arthur Melo gikk motsatt vei.

Flere klubber i søkelyset

Men det er ikke bare Juventus som er i søkelyset hos italiensk politi.

Den italienske avisen Corriere dello Sport skriver at også Napoli, Roma, Genoa, Atalanta og Sampdoria sine regnskap og verdisetting av spillere i forbindelse med spilleroverganger skal sjekkes.

– Flere overganger av profesjonelle spillere og tjenester utført av agenter skal undersøkes, sier påtaleansvarlig Anna Maria Loreto ifølge Reuters om saken.

Napolis kjøp av angriperen Victor Osimhen fra franske Lille er blant flere overganger som etterforskes. De italienske klubbene etterforskes alle for å ha satt urealistisk høye beløp i forbindelse med overganger.

Påtalemyndighetene vil ikke si noe om hvor lang tid undersøkelsene og etterforskningene vil ta, eller om det kommer til å bli tatt ut tiltale eller siktelser.