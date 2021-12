Derfor er Iñaki og Nico Williams unike i Athletics klubbhistorie

Onsdag fra 20.55: Real Madrid - Athletic Club på TV 2 Play!

Iñaki Williams reiste seg opp, lo stort, applauderte ivrig og lyste av stolhet. Det var den 28. april og noen meter fra Iñaki, som holdt på å varme opp, stod hans åtte år yngre lillebror klar for å få sin La Liga-debut for Athletic Club på San Mamés.

Ti minutter senere skulle Iñaki til og med slutte seg til broren sin på banen, og sammen skrev de historie som det første brødreparet på 35 år som har spilt for klubben – det første paret noensinne med afrikansk opprinnelse.

– Det var veldig følsomt. Jeg kjente på en enorm stolhet, uttalte Iñaki Williams i et intervju med den spanske avisen El Correo.

– Jeg sa til Nico at han må nyte alt han oppnår, har han oppnådd på egenhånd takket være hardt arbeid og talent. Ingen har gitt deg noe gratis.

Nico har alltid lyttet til Iñakis råd. For ham har Iñaki alltid vært mer enn bare en storebror.

Foreldrene deres måtte jobbe hardt for å forsørge familien. Mamma María Comfort Arthuer hadde to til tre jobber.

Da finanskrisen rammet Spania så deres pappa, Félix Williams, ingen annen mulighet enn å forlate familien og reise til London. Der tok han alle jobber han kunne få, de ingen andre ville ha. Han ryddet oppvask på restauranter, var sikkerhetsvakt som tok i mot billetter på Stamford Bridge. Iñaki var bare 11 år og Nico kun tre da faren reiste til England.

I nesten ti år skulle familien være fra hverandre. I hjemmet ble Iñaki nesten som en far for Nico.

LILLEBROR: Nico Williams er inne i sin første sesong som a-lagsspiller i Athletic Club. Foto: SERGIO PEREZ

Å bli fotballproff og spille for Athletic Club var alltid en drøm for Iñaki Williams. Da han fikk sin A-lagsdebut for klubben som 20-åring i 2014, handlet det om mye mer enn bare en La Liga-debut.

– Jeg visste at om jeg lyktes, så ville det løse så mye. Det var ikke bare en debut, det var alt det den førte med seg. Det innebar at min pappa kunne komme hjem fra London, at familien min kunne gjenforenes etter ti år, at lillebroren min skulle ha en farsfigur, stabilitet, den familien som vi så gjerne ville ha. Jeg drømte om å bli fotballspiller, men også om å gjenforene familien min, har Iñaki fortalt i et intervju med The Guardian.

Da han fikk debuten, ble Iñakli Williams den andre mørkhudede fotballspilleren som noensinne har spilt for Athletic etter Jonas Ramalho. Kort tid senere ble han den første og fremdeles eneste mørkhudede spilleren som har scoret mål for klubben.

Athletic har en kjent praksis at kun baskiske spillere får spille for klubben, som gjør at Iñaki og lillebror Nico – født i Baskerland av ghanesiske foreldre – er unike i klubbens historie.

I intervjuer kort tid etter debuten, fikk Iñaki ofte spørsmål om hvordan foreldrene hans først kom til Baskerland. Han visste ikke hvordan han skulle svare for selv kjente han ikke hele historien. Han hadde spurt sin mor flere ganger, men kun fått svaret «med fly».

Da Iñaki denne gangen spurte, bestemte María seg for at det var på tide å fortelle sannheten. Til og med Nico, som kun var 12 år gammel den gangen, fikk høre da María fortalte en historie om etterlatte guttene i sjokk.

De visste fra før at deres far hadde problemer med føttene sine, men de visste ikke at årsaken til det var at deres foreldre hadde gått barføtt gjennom Sahara-ørkenen i 40-50 graders varme.

María fortalte om en reise som hadde tatt flere måneder. De hadde forlatt Ghana og krysset Sahara uten vann eller mat. En del av reisen hadde de reist i en lastebil, sammentrykket med 40 andre personer, men det meste av reisen hadde de gått. Det var mange som ikke overlevde, som ble begravet på veien. De var konstant utsatt for ulike farer, tyver, menneskehandlere. De gikk uten å vite hva som ventet dem.

– Mamma sa at «hadde jeg visst alt dette, så hadde jeg blitt». Hun var gravid med meg, men hadde ingen aning, har Iñaki fortalt.

Mange måneder senere klatret en tydelig gravis María over et høyt gjerde for å komme seg inn i Melilla, en spanske enklave i Nord-Afrika. Der ble hun og Félix arrestert. De skulle deporteres tilbake til Ghana. De ble reddet av en advokat som ga dem råd om å si at de kom fra et land i krig – da kunne de få politisk asyl. María og Félix rev begge sine ghanesiske ID-papirer i stykker og fortalte at de kom fra Liberia.

De fikk råd om å reise til Bilbao hvor en prest ville ta hånd om dem. Hans navn var Iñaki Mardones – mannen som Iñaki Williams er oppkalt etter og som også er hans gudfar. María var åtte måneder gravid da de ankom Bilbao og Mardones hjalp familien til å starte et nytt liv, få et sted å bo fra staten og nye klær fra kirken.

– Det våre foreldre gjorde, å forlate sine liv uten å vite hva ødemarken skulle gi dem, for å overleve – det var veldig modig. Det er ikke noe hvem som helst hadde klart, har Nico Williams uttalt til avisen El Correo.

I samme intervju forteller Iñaki om hvordan deres mot flere år senere fremdeles er påvirket av denne reisen:

– For to eller tre år siden reiste vi på en familieferie til Dubai og vi gikk i ørkenen. Da vi gikk ut av bilen og satte føttene på sanden, begynte hun å gråte. Det var som om hun gjenopplevde alt. Det var tøft. Vi kan ikke forestille oss hva de gikk gjennom.

REKORDHOLDER: Iñaki Williams har ikke mistet en eneste kamp for Athletic Club i ligaen siden 17. april 2016. Han står med 209 strake ligakamper for baskerklubben. Foto: Cristina Quicler

I dag har Iñaki Williams spilt for Athletics A-lag i over syv år. Han er klubbens store stjerne og i oktober i år satte han en ny La Liga-rekord: Han ble spilleren som har spilt flest La Liga-kamper på rad noensinne. Siden 17. april 2016 har han ikke gått glipp av en eneste av Athletics ligakamper.

Onsdagens møte med Real Madrid vil bli hans 210. strake kamp i ligaen.

Lillebror Nico er inne i sin første sesong som A-lagsspiller, men går allerede i storebrors fotspor. Han har spilt i samtlige av Athletics 14 ligakamper denne sesongen, og mange mener han har potensial til å bli enda bedre enn Iñaki.

Når Iñaki får spørsmålet om hvordan brødrene feiret den aprilkvelden der de spilte sin første kamp sammen, sier han:

– Så fort vi var ferdige, reiste vi hjem til mamma og vi klemte hverandre alle tre. Å kjenne på stoltheten fra våre foreldre etter alt de har gjort for oss, er helt uvurderlig. På et vis har vi lykkes med å gi noe tilbake til dem etter alt de har ofret for oss og det er noe veldig vakkert.

Onsdag fra 20.55: Real Madrid - Athletic Club på TV 2 Play!