Støre: – Folk kan planlegge for å se familien i julen

Tirsdag innførte regjeringen nye tiltak, blant annet en nasjonal anbefaling om munnbind, og en oppfordring om økt bruk av hjemmekontor i kommuner med mye smitte.

Både den nasjonale koronasituasjonen og den nye virusvarianten skaper bekymring. Til tross for dette, lover statsministeren at det ligger an til å bli en tilnærmet normal julefeiring.

– Tiltakene vi har innført er rammer som gjør det mulig å feire en god jul i forhold til hva du kan gjøre med dine nærmeste, sier Støre på en pressekonferanse om koronasituasjonen.

Kan innføre tiltak på kort varsel

Han forteller at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål knyttet til omikron, og at regjeringen vil sette inn tiltak på kort varsel dersom det blir nødvendig.

– Men sånn situasjonen er nå, så kan folk planlegge for å se familien i julen, sier statsministeren.

Han kommer også med oppfordring til alle i forkant av feiringen, om at det er viktig å holde seg hjemme om man er syk.

KORONA: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og direktør i FHI Camilla Stoltenberg en pressekonferanse tirsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Jul med smittevern

Også helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener alt ligger til rette for en fin jul.

– Vi har en del nasjonale tiltak som skal gi oss kontroll gjennom vinteren, som vi håper skal virke. I det ligger det en god julefeiring for oss alle, og det håper og tror vi skal være mulig å gjennomføre innenfor fornuftig smittevern, sier Kjerkol.

Også Helsedirektør Bjørn Guldvog er forsiktig optimist.

– Jeg håper og tror vi får en jul hvor vi kan treffe de vi ønsker å treffe, at den er rimelig åpen, at vi opplever at kulturtilbud er åpne og at det ikke er begrensninger. Men den nye virusvarianten gjør det litt mer usikkert, sier Guldvog.