Magdalena Andersson viste frem Sveriges nye regjering

Tre hovedtema trekkes fram i regjeringserklæringen til Magdalena Andersson. Kampen mot grov kriminalitet, veien mot den grønne industrielle revolusjonen og å «ta tilbake kontrollen over velferden» skal prioriteres, ifølge statsministeren.

– Den grove volden er en gift. Straffen for gjengrelatert kriminalitet skal skjerpes ytterligere. Muligheten for å bruke hemmelige tvangsmiddel preventivt for å forhindre alvorlig kriminalitet utredes, sier hun i regjeringserklæringen.

Ifølge Andersson har kriminalpolitikken begynt å legges om. Hun understreker at skjerpet straff og nye verktøy ikke er nok for å hanskes med kriminalproblematikken.

– Hver statsråd i regjeringen kommer til å få i oppgave å snu hver stein for å stoppe gjengkriminaliteten og bekjempe utenforskap, sier Andersson.

– Sverige kan bedre

På klimasiden skal en ny nasjonal elektrifiseringsstrategi peke ut hvordan kapasiteten i strømnettet raskt og effektivt kan bygges ut. I tillegg skal utslippene kuttes og jobber skapes gjennom å satse på og fortsette den grønne industrielle revolusjonen.

– Takten må økes ytterligere, men vi risikerer å ikke få de nødvendige investeringene fordi de oppleves som for risikofylte. Derfor skal de grønne kredittgarantiene utvides til 50 milliarder kroner neste år, sier Andersson.

Velferden skal også prioriteres. Arbeidere i helsevesenet, skolen og omsorgen skal ha «de vilkårene som kreves for å gjøre jobben» og velferden skal ha høy kvalitet i hele landet.

– Av respekt for alle som jobber og har bygget landet vårt skal vi ha trygge sosialforsikringer og pensjoner, sier Andersson.

Det blir også flere endringer i pensjonssystemet og i hjemmesykepleien. I tillegg skal personer som jobber i eldreomsorgen få mulighet til å studere til å bli helsefagarbeidere i betalt arbeidstid.

Andersson vil også legge fram en strukturreform for pensjonssystemet, for at minstepensjonister skal få mer å rutte med. Ifølge forslaget innebærer forslaget en månedlig inntektsøkning for de svakest stilte pensjonistene på opp til 1.000 kroner i måneden.

Første transperson

Lina Axelsson Kihlblom blir ny minister for høyere utdanning i Sverige. Med det er hun den første transpersonen som får plass i en svensk regjering, ifølge Aftonbladet.

Kihlblom ble kjent i Sverige gjennom TV-serien «Rektorerna,» som rektoren som snudde de dårlige skoleresultatene ved Ronnaskolan.

– Jeg skal ta med meg overbevisningen min om at hvert eneste barn kan lykkes i skolen, sier hun til avisa.

Før hun ble statsminister var Magdalena Andersson finansminister i regjeringen til Stefan Löfven. Hennes etterfølger blir tidligere innenriksminister Mikael Damberg.

Andersson skal etter planen formelt utnevnes til statsminister av kong Carl Gustaf kl. 13 tirsdag.

