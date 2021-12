Kun åtte prosent av voldtektsofre som søker støtte får innvilget erstatning

Tall fra Kontoret for voldsoffererstatning viser at antallet voldtatte som får erstatning synker som en stein.

Nå måtte justisministeren svare i Stortinget for utviklingen. Stortingsrepresentant Seher Aydar fra partiet Rødt ville vite hva regjeringen gjør for å sikre at kvinner som er utsatt for voldtekt får oppreising i form av voldsoffererstatning.

– Jeg frykter at folk har blitt svikta, at mange ikke har fått den erstatningen de fortjener, sier Aydar til TV 2.

Hun viser til at de fleste som opplever voldtekt, ikke anmelder gjerningspersonen. Av de sakene som anmeldes, henlegges flesteparten av politiet. At svært få nå får avslag på erstatning, fører til at enda færre vil anmelde, mener Aydar.

– Vi er inne i en ond sirkel som svekker kvinners rettssikkerhet, sier hun.

Nedgang

I 2015 fikk 38 posent av de som hadde anmeldt en voldtekt, innvilget voldsoffererstatning. Denne andelen har sunket hvert eneste år siden. 32 prosent fikk erstatning i 2016, 26 prosent i 2017, 17 prosent i 2018, 9 prosent i 2019, og bare 8 prosent i 2020. Dette er saker der det ikke foreligger en dom i rettssystemet. 400 slike søknader ble behandlet i fjor.

– MÅ SVARE: Aydar vil ha svar av Justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Dette er foruroligende. Forebygging av vold mot kvinner og ivaretakelse av kvinner som er utsatt for vold, må bli langt bedre. Den forrige regjeringen prioriterte ikke dette høyt nok, sier Aydar som ikke er fornøyd med svaret fra dagens regjering og justisminister Emilie Enger Mehl. Rødt vil ha dette høyere opp på agendaen, og de vil ha en forklaring fra regjeringen på hvorfor innvilgelsesprosenten synker.

Advokat Thomas Benestad har hatt flere klienter som ikke har fått innvilget erstatning. Han er overrasket over utviklingen. For loven er den samme.

I RETTEN: Advokat Thomas Benestad. Foto: Erlend Aas / NTB

– Når innvilgelsesprosenten faller fra 38 til 8 prosent på fem år, er det noe som er feil. De som avgjør dette har blitt langt strengere med årene, og jeg forstår ikke hvorfor. Alt for mange får nå avslag, sier Benestad til TV 2.

Lavere beviskrav

I de sakene der det foreligger en dom i rettssystemet, får de aller fleste voldsoffererstatning. I 2019 behandlet Kontoret for voldsoffererstatning 132 søknader med dom for voldtekt. 130 av disse søknadene ble innvilget. Innvilgelsesprosenten for voldtektssaker med dom var således på 98 prosent.

Men det er de sakene der politiet henlegger anmeldelsene på grunn av manglende bevis, at nedgangen i erstatning nå synker. For selv om det ikke foreligger dom kan man få erstatning. Beviskravene i en sivil sak er lavere. Det må være en klar sannsynlighetsovervekt for at noen har blitt utsatt for en straffbar handling, for å få erstatning. Men dette er ofte ikke nok for domstolene. De krever håndfaste bevis.

En søker kan få voldsoffererstatning selv om påtalemyndigheten har henlagt saken. I disse sakene må Kontoret for voldsoffererstatning vurdere om det er klar sannsynlighetsovervekt for at søker har blitt utsatt for voldtekt, selv om påtalemyndigheten har kommet til at det ikke kan bevises.

Må regne med avslag

I sitt svar til Stortinget 2. desember skriver justisminister Emilie Enger Mehl ingenting om årsaken til at innvilgede søknader har gått tilbake. Men hun skriver at man må regne med at mange voldtatte ikke vil få erstatning, hvis ingen er dømt for ugjerningen.

- Dette er ofte saker med et krevende bevisbilde, og det er derfor vanskelig å komme utenom at personer som er utsatt for voldtekt, kan få avslag på søknad om voldsoffererstatning, skriver Mehl i sitt svar til Aydar.

Justisministeren mener også at det kan være vanskelig å avgjøre voldsoffer-erstatning fordi saksbehandlingen foregår skriftlig.

- Det kan være enda vanskeligere å bevise en sak for voldsoffererstatningsmyndighetene enn for domstolene, fordi saksbehandlingen er skriftlig, skriver Mehl.

Hun viser også til et lovforslag som er til behandling i Stortinget, som foreslår at staten skal dekke partenes saksomkostninger.

- Dersom forslaget blir vedtatt, vil voldsutsatte som ønsker å prøve erstatningskravet mot den påståtte skadevolderen for domstolene, ikke bære noen økonomisk risiko. Det vil gi økt rettssikkerhet for partene, mener justisministeren.

Kontoret for voldsoffererstatning har ingen formening om hvorfor de gir støtte til færre søknader, slik at innvilgelsesprosenten synker.