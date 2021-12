BMW har en rekke gromme SUV-er i stallen sin. I dag er X5 M og X6 M Competition blant modellene som troner helt øverst, begge med en diger V8-motor på 625 hestekrefter.

Neste år blir imidlertid begge disse nærmest satt i skyggen. Mot slutten av 2022 lanserer nemlig BMW et helt nytt SUV-monster.

Det skjer i forbindelse med 50 års-jubileet til BMW sin motorsportavdeling, M GmbH.

Det kommende flaggskipet skal hete XM, og blir tidenes kraftigste serieproduserte BMW M-modell.

Produksjonsmodellen av XM blir den første egenproduserte BMW M-modellen siden legendariske M1 for 50 år siden.

Spenstig design

Nå har de sluppet de første bildene av konseptversjonen. Her er det tydelig at BMW ikke er fremmed for å provosere, med et mildt sagt utagerende design.

BMW er dristige med designpennen på Concept XM.

Vi snakker sylskarpe linjer, digre luftinntak i front og to helt nye og rekordstore BMW-nyrer.

Også hekken bekrefter at dette blir en bil for de som er glad i å vise seg frem.

– BMW Concept XM representerer en fullstendig redefinering av «high performance»-segmentet. Den understreker BMW M GmbHs evne til å bryte med etablerte konvensjoner og flytte grenser for å tilby fansen den ultimate kjøreopplevelsen. Konseptet viser også hvordan vi nærmer oss steg-for-steg elektrifisering av BMW M, sier Franciscus van Meel, administrerende direktør i BMW M GmbH.

På innsiden kjenner vi igjen skjermoppsettet fra elbilen iX.

V8 hybrid

Det er ingen tvil om at kraftpakken i Concept XM skal gjenspeile det ekstroverte designet. Derfor plasserer BMW sin velkjente V8-motor under panseret.

I 2022 fyller BMW sin motorsportavdeling, M GmbH, 50 år. Som en forsmak på noen av de kommende bursdagsgavene, vises konseptbilen BMW Concept XM nå frem.

Denne får drahjelp fra en kraftig elmotor, noe som sørger for rekordkrefter. Samlet effekt er hele 750 hk og 1000 Nm dreiemoment.

Med en elektrisk rekkevidde på opp til 80 kilometer, blir dette den første ladbare hybriden fra BMW M – og et sterkt signal om at teknologi og filosofi for elektrifisering går hånd i hånd i tiden fremover.

Ytterligere spesifikasjoner er ikke kjent. Men vi kan jo nevne at dagens X6 M Competition klarer 0-100 km/t på 3,8 sekunder. Kommende XM skal bli enda raskere.

Se flere bilder av nye i Concept XM:

