Helsedirektoratet: Anbefaler kommuner med mye smitte å innføre strengere tiltak

I områder av landet med høy smitte og stor belastning på helsetjenesten, er det behov for ytterligere tiltak, skriver Helsedirektoratet i sine faglige råd til regjeringen.

Tirsdag innførte regjeringen nye koronatiltak, som blant annet en anbefaling om utvidet bruk av hjemmekontor i kommuner med mye smitte, og en nasjonal anbefaling om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde en meter til andre.

Helsedirektoratet mener kommuner eller deler av landet med økende smittepress bør vurdere enda strengere tiltak, som blant annet færre nærkontakter og antallsbegrensninger på arrangement.

Dette gjelder særlig for kommuner hvor en høy andel av smittetilfellene har ukjent smittevei.

Dette er tiltakene

Helsedirektoratet foreslår at følgende regionale tiltak kan tas i bruk ved behov:

Anbefale at alle bør redusere antall nærkontakter, både i private sammenhenger, på arrangementer og på arbeidsplass og studiested.

Vurdere påbud om antallsbegrensninger for arrangementer, spesielt der det ikke er faste plasser. Innføre system for å registrere og varsle gjester. Alternativt kan koronasertifikat brukes.

Påbud om bordservering og sitteplasser til alle på serveringssteder, og munnbind når man ikke sitter til bords. System for å registrere og varsle gjester. Alternativt kan koronasertifikat brukes.

Innføre tiltak knyttet til kollektivtransport, som innføring av avstandsanbefaling og redusert kapasitetsutnyttelse.

Det skriver Helsedirektoratet i sine faglige råd til regjeringen, som ble offentliggjort tirsdag.

– Utviklingen er alvorlig

Helsedirektoratet skriver at kapasiteten i helsetjenesten, både i kommunene og i helseforetakene, er utfordret, og enkelte steder i ferd med å bli overbelastet.

– Helsedirektoratet vurderer at utviklingen er alvorlig, og anbefaler derfor at det iverksettes tiltak som er tilstrekkelige til å snu trenden med økende belastning av spesialisthelsetjenesten og kommunene, slik at pasienter bli godt ivaretatt, vurderer de.