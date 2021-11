Det skjedde etter statsminister Jonas Gahr Støre sin redegjørelse i Stortinget, tirsdag.

– De siste ukene har pandemien blusset opp igjen. Situasjonen ved sykehusene er krevende, åpnet Solberg innlegget sitt med.

Statsministeren understreker at regjeringen ikke kan klandres for smitteøkningen, men kommer likevel med kritikk.

– Den siste smitteøkningen har skjedd over hele landet. I tre uker har Helsedirektoratet sitt råd om munnbind ligget på regjeringens bord i tre uker uten at det er blitt rørt. Før nå. Jeg forventer en regjering som er mer frempå, sier Solberg.

– Slippe opp raskere

Med det mener den tidligere statsministeren en regjering som tenker mer beredskap og er føre var, som handler raskere og som kommuniserer tidligere og som lytter mer til faglige råd tidlig.

– All erfaring viser at tidligere tiltak viser at vi kan klare oss med mildere tiltak og slippe opp raskere, sier Solberg.

Hun etterlyser også en rask avklaring på vaksinering av barn.

– Vi har betydelige mengder vaksiner i fryseboksen, og der gjør de liten nytte. Den viktigste jobben regjeringen gjør i tiden fremover, er å få vaksinene inn i armene på de som trenger beskyttelsen, sier Solberg.

– Overraskende

Også Frps leder Sylvi Listhaug er kritisk til regjeringen, og peker særlig på mangler i statsbudsjettet som det ble enighet om mandag.

– Statsministeren er tydelig på at pandemien ikke er over. Desto mer overraskende er det derfor å se på budsjettet som blir vedtatt. Ap og Sp var sterkt kritisk til antall intensivplasser. Statsministeren snakker om dette, men det er ikke en krone øremerket til intensivplasser i det nye budsjettet, sier Listhaug.

Derfor forslår Frp å øremerke 500 millioner kroner for å få på plass nettopp dette.

– Nå ser vi at operasjoner avlyses og behandlinger avlyses, og det er ingen virkemidler eller plan for å møte dette, sier Frp-lederen og legger til:

– Ansatte i helsesektoren har gjort en formidabel innstas, men vi trenger flere sykepleier og helsepersonell. Heller ikke her er det knapt et forslag i budsjettet. Vi trenger ikke en kommisjon. Vi vet at det utdannes for få, lønna er for lav og vi trenger handling.

– Det skjedde fort

SV-leder Audun Lysbakken stusser imidlertid på at særlig flere representanter fra Høyre har ytret seg kritisk om den nye regjeringens koronastrategi.

– I den perioden Høyre styrte, var opposisjonen forsiktig med å kritisere de prioriteringene som gikk på det smittevernmessige. Vi var opptatt å vise samling rundt det, sier Lysbakken.

Han mener holdningene som kommer fra Erna Solberg og Høyres helsepolitiske talsperson Tone Trøen viser en annen holdning.

I en kronikk publisert på TV2.no i forrige uke, beskyldte Trøen helseminister Ingvild Kjerkol for å være passiv, og etterlyste en statsråd med handlekraft.

– Det skjedde fort, og det skjer på et tynt grunnlag. Jeg vil advare mot et partipolitisk spill inn i diskusjonen om det som har med smittevern å gjøre, sier SV-lederen.

Svarer på kritikken

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarer på kritikken fra opposisjonen.

– Vi er opptatt av at kommunene har muligheten til å svare om for utfordringene hos seg. I en situasjon hvor vi har kommuner med null smitte, er tiltak om at alle skal bruke munnbind i en lang rekke situasjoner inngripende tiltak, sier statsministeren.



Derfor landet regjeringen på en nasjonal anbefaling, og ikke et påbud, om bruk av munnbind i kollektivtrafikken, i taxi, på kjøpesenter og i butikker.