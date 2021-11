Slik skal Riksrevisjonen granske pendlerbolig-saken

Riksrevisjonen feller dom over pendlerbolig-saken og etterlønnsaken før sommeren, sier riksrevisoren til TV 2.

Det var allerede varslet at Riksrevisjonen skal undersøke pendlerbolig-saken, og Stortingets etterlønnsordning.

I dag ble det kjent hvordan undersøkelsene skal skje, og når de avsluttes.

– Vi regner med at dette legges fram før sommerferien neste år, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til TV 2.

– Hvorfor går dere nå inn i disse sakene?

– Fordi det er avdekket at Stortingets praktisering av reglene har fått ulike utslag, for å si det forsiktig. Jeg ser selv Stortinget har vektlagt betydningen av opprydning for å gjenvinne tilliten til folk, sier Foss.

Han forteller at Riksrevisjonen nå skal samle sine aller beste fagfolk på tvers av avdelinger for å jobbe med granskningen,

Han bekrefter at Riksrevisjonen også går inn i enkeltsaker.

– De som ikke har etterlevd regelverket vil også bli en del av granskningen, sier Foss.

– Kan anbefale anmeldelse

Selv om det er disse to temaene Riksrevisjonen nå skal gå inn i, så kan det komme opp flere temaer under undersøkelsene, sier Foss.

– Vår fagfolk står fritt til å jobbe videre med det de ser kan være en risiko, når de undersøker administrasjonens opptreden og regler.

Han forteller videre at Riksrevisjonen kan gjøre mer enn å levere enn rapport.

– Vi står fritt til å anbefale administrasjonen politianmeldelse, eller at det bør kreves tilbakebetalt penger.

– Uhørt

Tidligere i høst uttalte riksrevisoren til Aftenposten at pendlerbolig-sakene normalt var en sak han skulle gransket, men at han opplevde at Stortinget ikke tillot ham å drive etterlevelsesrevisjon med administrasjonen. Det medførte en lengre debatt om Riksrevisjonens rolle.

Foss sparer ikke på noe når han sier hva han synes opp at Riksrevisjonen først ble hindret i å granske.

– Det er uhørt, etter min oppfatning.

Han mener det er sannsynlig at Riksrevisjonen hadde gått inn i sakene tidligere dersom det ikke hadde vært for «stoppordren» Riksrevisjonen fikk i 2017.

Foss mener det er viktig at Riksrevisjonen går inn i saken, selv om det er opprett en rekke granskninger kjølvannet av pendlerbolig-saken.

– Vi er landets største kontrollorgan på dette området, sier Foss.

Han viser til at Riksrevisjonen har flere fagfolk enn advokatfirmaer og lignende.

Politietterforskning

I høst er det blitt avslørt at flere politikere har fått gratis stortingsleilighet i strid med reglene.

Pendlerbolig-saken tok for alvor fyr etter Adresseavisens avsløringer om stortingspresident Eva Kristin Hansen. I tre år fikk hun gratis pendlerbolig fra Stortinget selv om hun eide bolig i nærheten av Oslo.

GIKK AV: Eva Kristin Hansen gikk av som stortingspresident etter det ble klart at pendlerboligkomplekset skulle etterforskes.. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

18.november ble det klart at politiet igangsetter etterforskning av komplekset, og Hansen gikk av.

Politiet hadde mandag ikke innkalt noen til avhør ennå, og hadde ingen mistenkte. De er fortsatt i en innhentingsfase, og skaffer seg oversikt over regelverket for tildeling av pendlerbolig.

Kan komme regelendringer

I tillegg til politiet har Stortinget selv satt ned et utvalg som skal vurdere om det er behov for å endre reglene for pendlerboligordningen, og i så fall hvilke.

Arbeidet ledes av pensjonist Therese Johnsen som tidligere har jobbet for Riksrevisjonen.

– Målet med arbeidet er å vurdere behovet og klargjøre kriterier som skal legges til grunn for tildeling av pendlerbolig. Utvalget skal også for at ordningen blir utformet på en forståelig måte og at det er tydelig hvordan den skal forvaltes, herunder hvordan den skal følges opp, sier Johnsen til TV 2.

Hadde frist i dag

I tillegg utfører advokatfirmaet Grette en skatterevisjonen på oppdrag fra Stortingets administrasjon.

Revisjonen skal gå gjennom alle skattemessige forhold knyttet til representantenes ordninger – inkludert pendlerboligordningen.

Advokatfirmaet hadde egentlig frist i dag, men fikk utsatt frist til 15.desember.

Saken oppdateres