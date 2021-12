Dette spiser vi på julaften

Det viser en undersøkelse gjort av YouGov for MatPrat. Blant de drøyt 2000 spurte svarer nemlig 79 prosent at de spiser enten ribbe eller pinnekjøtt på julaften.

– Julemiddagen er fortsatt sterkt preget av tradisjoner. Ribbe og pinnekjøtt er fremdeles på de aller flestes menyer på selve julemiddagen, med ribbe på førsteplass og pinnekjøtt som en god nummer to, forteller analyseansvarlig i MatPrat, Gunnar Thoen.

Nærmere bestemt spiser 44 prosent av oss ribbe, mens 35 prosent spiser pinnekjøtt. Den tradisjonelle ribbe/pinnekjøtt-kampen mellom de ulike landsdelene er som før:

– Tradisjonene mellom øst og vest er tydelige når det gjelder julemiddagen også i år. Mens østlendingene, utenom Oslo, spiser klart mest ribbe, elsker vestlendingene pinnekjøttet sitt. Ribba går av med sammenlagtseieren og står også på topp i Trøndelag, Nordland og på Sørlandet, sier MatPrat-kokk Anette Fjelleng Hansen.

Landsdel for landsdel: Slik er fordelingen i de forskjellige landsdelene: Oslo: Svineribbe: 39 % Pinnekjøtt: 29 % Torsk: 9 % Kalkun og risgrøt: 8 % Skinkestek og vegetarmat 7 % Innlandet og Viken: Svineribbe: 57 % Pinnekjøtt: 19 % Kalkun: 8 % Skinkestek: 7 % Risgrøt: 5 % Agder og Sør-Østlandet Svineribbe: 47 % Pinnekjøtt: 27 % Kalkun: 12 % Torsk: 7 % Skinkestek: 4 % Vestlandet: Pinnekjøtt: 68 % Svineribbe: 22 % Kalkun og vegetarmat: 6 % Risgrøt: 5 % Torsk: 4 % Trøndelag og Nord-Norge: Svineribbe: 57 % Pinnekjøtt: 27 % Lutefisk: 5 % Kalkun: 4 % Vegetarmat: 3 %

Tredjeplassen kommer kanskje noe mer overraskende på folk. Mange vil nok tro at lutefisken lurer seg inn her, men sju prosent av oss velger kalkunen på julaften. Her er det Agder og Sør-Østlandet som trekker tallet opp.

– Agder og Sør-Østlandet foretrekker også ribbe og pinnekjøtt, men er det området der kalkun står sterkest, sier Fjelleng Hansen.

Vi har spurt folk på gata hva de ville ha spist på julaften om de kunne velge selv. Se svarene i videovinduet øverst!

Dette bestemmer hva vi spiser

Hos de aller fleste er det tradisjon som avgjør hva som står på middagsbordet på julaften. Hele 39 prosent svarer at det et er tradisjon som bestemmer.

– Tradisjoner er viktige for oss når vi skal samles til julefeiring, og for mange er familietradisjoner viktige for å skape den riktige julestemningen, sier MatPrat-kokk Cecilie Maske.

Flere generasjoner og nye familiemedlemmer rundt bordet, gjør at mange går for å lage flere retter.

– Med flere generasjoner og nye familiemedlemmer samlet rundt bordet, blir det ofte ulike ønsker for hva som skal stå på menyen. Mange løser det ved å servere både to og tre ulike retter på julaften, eller ved å spre tradisjonsrettene utover i jula. Noen tror kanskje at svigermor har mye hun skulle ha sagt om hva som skal stå på menyen på julaften, men det ser ut til at andre faktorer veier tyngre, sier MatPrat-kokken.

Riskrem stikker av med dessertseieren

På desserttoppen troner riskrem, med multekrem på andreplass. Også her er det tydelige skiller mellom landsdelene.

– Dessertfavorittene på julaften er de samme som tidligere – riskrem er fremdeles favoritten for de fleste, etterfulgt av multekrem, karamellpudding og is, sier Britt Marlene Kåsin, matfaglig rådgiver i Matprat.

– Men hva du spiser til dessert, avhenger av hvor i landet du bor. Multekremen er mest populær i Midt-Norge og Nord-Norge, der mange har plukket multene til juledesserten selv, mens riskremen er aller mest populær blant sørlendingene, sier hun videre.

Bak de to på topp, kommer karamellpudding, is og fruktsalat.