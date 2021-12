Diskuterer nytt influenser-forbud: – Jeg skjemmes

En rekke influensere ble bedt på besøk hos Kreftforeningens vitensenter i Oslo for å diskutere effekten av tobakk i sosiale medier. Flere etterspør strengere lovverk, men Helse- og omsorgsdepartementet påpeker at influensere selv har mye ansvar.

Influenser-panelet bestod av Erlend Elias (39), Isabelle Ringnes (33), Jennie Sofie Lie Pickl (20), Jonas Braaten (20) og Hannah Aamodt (25).

De diskuterte blant annet mediebyrået Retrivers ferske undersøkelse om tobakksbruk, hvor gjennomgangen viser at 29 av 55 utvalgte influensere eksponerer tobakk på sosiale medier.

«Norske influensere eksponerer gjennomgående tobakk på en positiv måte på Instagram. Tobakksbruk normaliseres gjennom innlegg fra hverdagslige situasjoner og fest, og som en del av en luksuriøs livsstil. Ettersom Instagram brukes av nesten alle i alderen 16 til 25 år, er det er nærliggende å anta at det er overvekt av barn og unge som eksponeres for denne type innhold», står det i undersøkelsen som ble bestilt av Kreftforeningen.

ØNSKER ENDRING: Erlend Elias ønsker å stumpe røyken, både for seg selv og for influenser-bransjen. Foto: Line Haus/TV 2

Får sjokk

Erlend Elias (39) var én av influenserne som deltok i debatten på Vitensenteret. Han har selv lagt ut bilder av tobakk i sosiale medier, og syns funnene i undersøkelsen er triste.

– Jeg ser at unge, unge folk røyker. Jeg får helt sjokk, fordi jeg trodde vi var forbi det. Jeg tenker at jeg har vært med å legge ut bilder av røyk i sosiale medier. Jeg skjemmes. Jeg skal i alle fall være med på Kreftforeningens #tobakksfrifeed-challange.

Faren til TV-profilen Per Magnus Bratsberg Bragstad hadde lungekreft og døde 74 år gammel. 39-åringen sier han har sett skadene røyk kan ha på kroppen, og ber unge mennesker tenke seg om før de begynner å røyke. Derfor var det han selv som snakket høyest om et mulig forbud mot tobakk i annonser og lignende på sosiale medier.

– Det finnes jo så mange andre tåpelige bøter i sosiale medier, da mener jeg tåpelige. Å få bot for å legge ut noe med tobakk er derimot ikke tåpelig, men ekstremt viktig. Bort med de tåpelige reglene på sosiale medier, og inn med de viktige.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken forteller Erlend Elias om det drastiske grepet han har gjort for å slutte å røyke.

FARLIG: Braaten håper de unge følgerne hans forstår hvor farlig røyk er, og at det er kreftfremkallende. Foto: Line Haus/TV 2

Forbud

Influenseren Jonas Braaten sier han selv har festrøyket et par ganger for en tid tilbake, men nå tar han avstand fra tobakk.

Han er opptatt av å fortelle om helseskadene tobakk kan ha. Han ønsker å vise en sunn livsstil til 30.000 følgere på Instagram og 45.000 følgere på TikTok.

– Det at det kan komme en lov som sier man ikke kan dele slike bilder av snus og røyk, det er jeg helt for. Det er akkuratt som at man ikke har lov til å reklamere for alkohol eller solarium.

Jennie Sofie Lie Pickl hverken røyker eller snuser. Hun er glad for at Norge allerede har et lovverk mot tobakkreklame, men stusser over at såpass mange poserer med røyk i sosiale medier.

– Jeg kunne fint hatt et forbud, for det er ikke et problem for meg. Men først syns jeg vi burde se hva folk er villige til å gjøre, før man går så drastisk til verks. Men selvfølgelig, røyk og snus er ikke bra. Så et forbud hadde ikke gjort meg noe.

SNAKKE MER: Pickl håper det blir flere diskusjoner rundt snus- og røykbruk. Foto: Line Haus/TV 2

Kan det merkes?

Hannah Aamodt er enig i at det må gjøres tiltak for å fjerne innhold som kan oppleves som tobakksreklame på sosiale medier.

– Vi har diskutert om det skal være forbud eller om det for eksempel skal være et krav om å merke poster med tobakk i. Jeg personlig syns et forbud kan være kjempefint. Forbud, merking, eller noe annet burde komme på plass. Da kan vi skape en tryggere verden på sosiale medier.

Isabell Ringnes poengterer at et lovverk vil ha mange gråsoner, og viser til de mange diskusjonene rundt forbudet mot alkoholreklame i sosiale medier.

ØNSKER TILTAK: Aamodt sier det også kunne vært aktuelt å innføre en type merking av bilder med tobakk. Som i teorien ville si at man måtte opplyse om farene med tobakk dersom man poster bilder av det, slik som advarselen på røykpakken. Foto: Line Haus/TV 2

– Det vil være mye gråsoner her. Det er litt som at det er forbud mot å reklamere mot alkohol, men mange tar bilder av bord med vin på. Slik vil det være med å tobakk også. Jeg tror det er litt farlig å straffeforfølge de som har bilder av seg selv med sigarett i munnen og snus på bordet.

Ringnes tror det første steget blir å gjøre folk bevisst på hvor skadelig det kan være å poste bilder av tobakk. Hun får støtte av generalsekretær i kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, som setter pris på debatten.

– I første omgang er det supert at man bevisstgjøres på det ansvaret man har som influenser, sier Ross, og fortsetter:

– Men det er et reklameforbud, så jeg syns myndighetene burde gjøre mye mer – både i form av å overvåke, men også hjelpe til med å holde sosiale medier tobakksfrie.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, påpeker at det er forbudt å reklamere for tobakk.

– Det er bekymringsfullt dersom reklameforbudet ikke overholdes på internett og i sosiale medier. Dette er arenaer som treffer mange barn og unge. Samtidig har influenserne selv et stort samfunnsansvar for å ikke fremme tobakksvarer på en positiv måte. Jeg synes det er flott at Kreftforeningen setter fokus på problemstillingen. Departementet vil gjennomgå rapporten fra Kreftforeningen for å se om det er forhold der som er mulig å følge opp.

SNUS: Ringnes snuser, men legger bevisst ikke ut bilder av dette. Hun ønsker for øvrig å stoppe, og har et mål om å være snusfri i januar. Foto: Line Haus/TV 2

Ønsker lik lov

I Norge er det nemlig ikke lov å reklamere for alkoholholdige drikker eller la alkohol inngå i reklame for noe annet. Enkelt fortalt vil det si at et vinglass eller en ølboks ikke kan være med i bildet, selv om du reklamerer for noe helt annet.

Isabelle Eriksen (24) fikk eksempelvis refs da hun reklamerte for sin egen bok og klesmerke, samtidig som hun holdt alkohol i hånda.

Helsedirektroatet har også sendt brev til en rekke andre influensere som har brudt alkoholloven i år, som Caroline Berg Eriksen (34), Martine Lunde (25), Isabel Raad (27) og Sophie Elise Isachsen (27).