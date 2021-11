– Omikron er en Frankenstein-variant

Forskere jobber nå på spreng for å finne ut hvor stor trussel omikron-varianten utgjør. – Dette er det mest muterte viruset vi har sett, sier en virolog på laboratoriet i Sør-Afrika der mutasjonen først ble oppdaget.

Den nye virusvarianten som har fått navnet omikron, skaper frykt verden over. Mutasjonen ble først oppdaget i Sør-Afrika, og ble kunngjort som en ny variant torsdag.

På laboratoriet i Durban der mutasjonen ble oppdaget, ved Africa Health Research Institute, dyrker forskere frem omikron-virus. De skal testes opp mot blodet til fullvaksinerte og tidligere koronasmittede mennesker.

Målet er å finne ut akkurat hvor smittsomt det er og i hvilken grad man er beskyttet av vaksiner eller tidligere koronasykdom.

OVERRASKET: Virologen Alex Sigal sier koronavirusets utvikling fortsetter å overraske forskerne. Foto: CBSNews

– Det er hele tiden noe nytt. Dette viruset overrasker oss stadig, sier virologen Alex Sigal til CBS News.

Han leder teamet av forskere som indentifiserte omikron-varianten.

Omikron har mer enn 50 mutasjoner. Over 30 av dem er i piggene til viruset, noe som øker virusets smitteevne.

Foreløpige studier tyder på at omikronvarianten kan gi økt fare for reinfeksjon, altså at folk som allerede har hatt korona, får viruset igjen, opplyste Verdens helseorganisasjon søndag.

«Frankenstein»

Sigal sammenligner omikron-mutasjonen med et kjent monster fra litteraturen.

– Dette er i større grad en Frankenstein-variant, enn de vi har sett tidligere, sier virologen.

Monsteret Frankenstein får etter hvert et selvstendig liv.

Ifølge Verdens helseorganisasjon kan det fortsatt ta tid før man har full oversikt over hvilken trussel omikron utgjør.

William Moss, som er lege ved anerkjente Johns Hopkins-instituttet, sier man står overfor en balansegang når en ny virusvariant som omikron oppdages.

– Vi må ta det på alvor, på grunn av kombinasjonen av mutasjoner. Samtidig ønsker vi ikke å skape panikk, eller overreagere før vi har lært mer om denne virusvarianten, sier han til nyhetsbyrået AP.

OMIKRON PÅ KJØL: Laboratoriet i Durban får mange henvendelser fra andre forskningsmiljøer som ønsker å få prøver av omikron. Foto: CBSNews

Advarer om nye mutasjoner

Som de andre variantene er også denne nye oppkalt etter en bokstav i det greske alfabetet.

FORSKER: Forskere jobber nå for å lære mer om den nye virusvarianten. Foto: CBSNews

– Vi kommer til å lære oss hele det greske alfabetet sammen, om vi ikke finner ut av hvordan viruset utvikler seg, sier Sigal.

Han advarer om at så lenge Afrika ligger etter i vaksineringen, vil viruset fortsette å mutere. Under sju prosent av den afrikanske befolkningen er vaksinerte.

Ifølge overlege i FHI, Preben Aavitsland, er det bare et spørsmål om tid når omikron-varianten kommer til Norge.