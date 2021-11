Bielsa måtte svare for seg: – Aldri bra for en spiller å tro det

Se Leeds - Crystal Palace på TV 2 Sport Premium 2 og Play tirsdag fra kl.21.00.

Kalvin Phillips fikk ikke mer enn 45 minutter på banen da han ble byttet ut til fordel for Pascal Struijk i 0-0-kampen mot Brighton lørdag.

Det er ikke hverdagskost for Leeds-stjernen, og Bielsas valg har skapt spekulasjoner i om det er dårlig stemning mellom de to.

– Det er aldri bra for en spiller, eller et lag, å tro at posisjonene er urørlig og at hierarkiene innenfor et lag aldri kan endres. Det er ikke bare negativt for spilleren, det er også negativt for de som vil utfordre posisjonene i et lag, sier Bielsa under pressekonferansen før tirsdagens kamp mot Crystal Palace.

– Det er negativt for Kalvin å tro at han aldri kan byttes ut på lik linje med andre på laget. Som en del av et lag skal du konkurrere med motstanderne, men også med lagkameratene dine, utdyper Leeds-manageren.

– Ville vært en gedigen historie

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror media prøver å konstruere en konflikt som ikke er der.

– Det ville vært tjenestesvikt av media å ikke spørre om det, men å grave for mye i det blir litt spekulativt. De hadde ikke spurt og gravd så mye om Leeds var i en god periode. Fotballpressen er veldig på jakt etter det sensasjonelle, og det ville jo vært sensasjonelt om de to store frelserne i Leeds, som de er blitt, hadde havnet mot hverandre. Det ville vært en gedigen historie, men jeg tviler på at det er tilfelle, sier Stamsø-Møller.

Han støtter også Bielsa sitt valg om å ta ut Phillips.

– Jeg synes Phillips var svak i Brighton-kampen, og det er sjeldent at han er blant de svake. Det var et eller annet som ikke stemte og nesten som jeg tenkte at han var litt skadet, for han var ikke den spilleren han vanligvis er. Det var en tøff avgjørelse, men er det noen som skal ta den må det være en nådeløs trener, og det er jo Bielsa.

Bielsa forklarer at årsaken til at Phillips ble byttet ut ikke var på grunn av skade, men helt enkelt at han prøvde å løfte lagprestasjonen. Bielsa understreker samtidig at han har et godt forhold til Phillips og at de to ikke har noen problemer.

– Kalvin er et idol for Leeds-fansen, og følelsene fansen har for ham er på bakgrunn av at alt han har gjort har vært oppriktig. Han valgte å bli i Leeds når han kunne dratt mens vi var i Championship. Med respekt for hans prestasjoner og klubben Leeds, kan jeg si at posisjonen Kalvin okkuperer i laget er helt fortjent.

Tung sesongstart

Med 13 spilte kamper ligger Leeds rett over nedrykksstreken med 12 poeng. Etter en svak sesongstart har det blitt argumentert at verken Leeds eller Phillips har klart å finne tilbake til den gode formen fra forrige sesong.

Men at stjerneeleven er et godt stykke unna toppform, er ikke Bielsa enig i.

– Jeg synes ikke han er på sitt laveste nivå. Hver kamp er forskjellig og har sine elementer. Det skjer at man under en kamp forestiller seg et annet alternativ for samme funksjon, men jeg ser ikke noen betydelig forskjell hos Kalvin, sier Leeds-manageren.

Stamsø-Møller vil ikke omtale verken Phillips eller Leeds prestasjoner i det siste som noen krise, men understreker at de må øke prestasjonsnivået ganske raskt for å overleve i Premier League.

– Nå er det, mer enn noen gang tidligere i Premier League-tiden, tid for å dra i samme retning. Det er godt mulig at de overpresterte en smule forrige sesong og at de kanskje underpresterer litt nå. Kanskje er de egentlig et sted imellom. Men, at de kan bedre har de vist før, så det er ingen tvil om at de kan mer, sier Stamsø-Møller og legger til:

– De har en særdeles risikabel spillestil som gjør at om de ikke gjør jobben eller er venn med ballen, blir de straffet knallhardt. Bielsa må få dem til å levere snart, for ellers kan det gå skikkelig ille.

Kritiserer kampprogrammet

Med tre kamper med få dagers mellomrom i det siste, kritiserer Bielsa kampprogrammet i Premier League. Leeds-manageren mener oppsettet ikke gir rom for utvikling og nødvendige forberedelser før kamp.

– Jeg er alvorlig bekymret for fremtiden til profesjonell fotball fordi den konstant kommersialiseres og produktet blir stadig dårligere, sier Bielsa.

Crystal Palace-manager Patrick Viera ble spurt om sine synspunkt på Bielsas uttalelser under sin pressekonferanse før tirsdagens møte med Leeds.

– Måten Leeds spiller på er veldig krevende, og det er åpenbart at så mye energi i kamp etter kamp er veldig vanskelig å opprettholde, sier Palace-manageren.

– De har vært uheldige i en del kamper hvor de burde ha scoret, men ikke gjorde det. For øyeblikket går ikke ting deres vei, men det tar ikke bort energien og kvaliteten de har i laget, utdyper Viera.

