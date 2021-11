Redegjør for stortinget: – Pandemien er ikke over

Mandag kveld bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2 at det vil komme flere nye koronatiltak.

Tirsdag klokken 10.00 redegjør han for regjeringens nye koronastrategi i Stortinget.

– Pandemien er ikke over, og vi må gå over i en ny fase. Smitten vil være blant oss. Vi må finne de tiltakene som gjør at vi unngår overfylte sykehus, samtidig som vi unngår en full nedstenging, sier Støre.

Samtidig sier han at situasjonen er en helt annen nå, enn tidligere. Det skyldes den høye vaksinedekningen i Norge.

– Det aller viktigste vi har lært er at vi gjennom vaksinering er mye bedre beskyttet enn før. Vi tåler mer smitte, men vi må ha kontroll. Det aller viktigste tiltaket er vaksine.

Følg redegjørelsen øverst i saken.

Samtidig skaper den nye virusvarianten Omikron økt usikkerhet om veien videre.

Han er klar på at vi foreløpig ikke vet godt nok hvordan vaksinene beskytter mot den nye virusvarianten.

Tirsdag morgen bekrefter flere kilder til TV 2 at de fra klokken 09.00 ble kalt inn til et møte med helse- og omsorgsdepartementet hvor de fikk en gjennomgang av ulike tiltak.

Kilder TV 2 har snakket med sier at det går mot en nasjonal anbefaling av munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde én meter avstand.

Saken oppdateres!