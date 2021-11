Hevder Newcastle vil bruke «spinnville» summer: – Fremtiden er lys

Se Newcastle-spesial etter at klubben fikk nye eiere øverst!

Det skapte frustrasjon og irritasjon da det et konsortium ledet av den saudiarabiske stat sitt investeringsfond Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF) fikk godkjent sitt oppkjøp av Newcastle i begynnelsen av oktober. Fondet har i skrivende stund 500 milliarder dollar på bok, men kritikerne mente klubben ble kjøpt med «blodpenger».

Så langt har imidlertid ikke pengebruken i Newcastle sittet så løst som kanskje mange skulle trodd. Det kan komme til å endre seg når overgangsvinduet åpner i januar.

Anerkjente The Athletic skriver at Newcastle er klar til å bruke «en spinnvill sum» på å sikre seg Inters og Kroatias midtbanestjerne Marcelo Brozovic. I tillegg vil den nå styrtrike klubben fra St. James Park skremme vekk konkurransen fra AC Milan ved å legge inn et megabud på Portugals og Lilles ettertraktede profil Renato Sanches.

Mener det er på tide

Anders Limmesand, kommunikasjonsanvarlig i Toon Army Norway, har stor tro på at Newcastle kommer til å bruke store summer på å styrke troppen så snart overgangsvinduet åpner i januar.

– Absolutt. Med tanke på det å bruke penger, så kan Newcastle bruke 200 millioner pund uten å bli stoppet av Financial Fair Play-reglene. Det har ingenting å si, fordi Mike Ashley drev klubben på lavt budsjett i 14 år, poengterer han.

Han forventer imidlertid ikke at Newcastle kommer til å hente de aller største stjernene i verdensfotballen med det første.

– Fansen får mye tyn for folk sier vi forventer Mbappé og Erling Braut Haaland. Det gjør vi ikke. Men spillere som Marcelo Brozovic og Renato Sanches, det er kjempespennende spillere for vår del, poengterer Limmesand.

Newcastle-supporteren håper og tror det ikke bare stopper med de to.

– Jeg håper på James Tarkowski og Kieran John Trippier. Så trenger vi kanskje en stopper til og en spiss, i tillegg til nevnte Sanches og Brozovic, mener han.

Selv om Newcastle har styrtrike eiere i ryggen, har klubben foreløpig ikke lykkes med å klatre på tabellen og befinner seg i bunnstriden i Premier League.

– Fremtiden er lys

Anders Limmesand frykter nedrykk.

– Eierne har ikke kunnet bruke penger på spillere foreløpig fordi overgangsvinduet er steng. Jeg frykter det er en reell fare for at vi kan rykke ned. Samtidig har vi en god manager nå. Men om vi skulle rykke ned, så har vi eierne i bakhånd, så helt helsvart er det ikke om vi mot formodning ikke skulle rykke ned. For jeg mener fremtiden nå ser veldig lys ut, mener Toon Army-talsmannen.

Innen fem år tror han Newcastle er et topplag i Premier League. Men akkurat nå er fokuset på den tirsdagens oppgjør mot Norwich.

– Den kampen må vi vinne. Og vi må vinne i helgen, mener Limmestad.

– Mannen i gata glemmer fort

Kritikken haglet etter at PIF fikk godkjent sitt oppkjøp av Newcastle. Nå har kritikken lagt seg. Limmesand synes egentlig det er litt synd.

– Det er litt av problemet. Ting blusset veldig opp da kjøpet ble godkjent, og fansen fikk tyn fordi de ikke ga mer kritikk. Det er det samme md Qatar, som får mye pes nå. Dessverre glemmer folk det kort tid etterpå. Da står Amnesty, og slike organisasjoner, igjen, som bryr seg hele tiden. Dessverre går det fort over for den vanlige mannen i gaten, sier han.