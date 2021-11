Kjøttboller i brun saus og potetmos

Dette trenger du til 4 personer:

Kjøttboller:

400 g kjøttdeig, karbonadedeig eller kvernet kjøtt av kylling

1 ½ ts salt

2-3 ss smuldret loff uten skorpe eller halvgrovt brød bløtet i melk eller vann, eller bruk 1 ½ ss potetmel

1 egg (kan sløyfes ved allergi, erstatt eventuelt med 1-2 ts ekstra med potetmel og 1 ss kaldt vann)

2-3 ss finhakket løk

Grovmalt pepper

¼ ts malt allehånde

¼ ts malt/finrevet muskatnøtt

Eventuelt finhakket persille

2-3 ss iskaldt vann eller melk

Smør eller olje til steking

Slik gjør du:

Bland sammen alle ingrediensene til kjøttbollene til en jevn farse. Form til små kjøttboller og stek i olje eller smør. Ta opp kjøttbollene, fortsett med å lage sausen i stekepannen eller sil stekesjyen over i en kasserolle. Tilsett hvetemelet og brun til gyldenbrun under omrøring. Spe med varm kraft litt etter litt mens du rører/visper godt til en glatt saus. Kok opp og la trekke 10-12 minutter, rør om en gang imellom, tilsett eventuelt matfløte mot slutten. Smak til med soyasaus, pepper og eventuelt litt mer salt (det er salt i soyasausen også). Legg kjøttbollene over i den varme sausen.

Brun saus:

Tips glutenfri: Jevn sausen med maisennamel rørt ut i litt vann og velg glutenfri soyasaus.

3 ss av stekefettet, eventuelt smør eller margarin uten melk

3 ss hvetemel

5-6 dl kraft/buljong av storfe

Eventuelt 1 dl matfløte

1 ts soyasaus

Salt, pepper

Slik gjør du:

Smelt smør, rør inn hvetemel. Brun til gylden karamellfarge under omrøring. Spe med varm kraft fra de kokte kjøttbollene, litt etter litt, mens du rører/visper godt til en glatt og fyldig saus. Kok opp og la trekke 8-10 minutter. Smak til med salt, pepper og soyasaus. Ønsker du en litt kremet saus, tilsett eventuelt litt matfløte. Tips: Du kan også smake til sausen med litt brunost eller solbærsaft i stedet for soyasaus.

Ovnsbakte rotgrønnsaker:

Del gulrøtter og kålrot i staver. Legg i et ildfast fat, dryss med salt og pepper og vend inn olje. Stek i varm stekeovn 225 grader til grønnsakene er møre ca. 30 minutter.

Potetmos:

Skrell og kok biter av poteter og eventuelt skiver/biter sellerirot møre i usaltet vann. Hell av kokevannet og mos sammen med litt smør og og melk og smak til med salt, pepper, eventuelt gressløk eller revet muskatnøtt

Tips: Kjøttbollene kan også serveres uten saus og potetmos, men med salat og tzatziki.

Tips: Kjøttboller er gode som restemat, for eksempel som fyll i pitabrød med salat og tzatziki eller i grov tortilla med salat og dressing.