Det ble varslet mulighet for store trafikale utfordringer på grunn av snøfallet tirsdag morgen. Et hvitt lag over store deler av Østlandet har gitt brøytemannskapene mye å gjøre i morgentimene.

Rundt klokken 07 tirsdag morgen sier trafikkoperatør Hans Are Dahl i Vegtrafikksentralen Øst til TV 2 at det går ganske så bra på veiene,

– Det går veldig bra, folk kjører etter forholdene. Det er den korte versjonen.

– Ikke annet som skal til

Samtidig forteller Dahl at rushtrafikken er med på å sørge for at det ikke er mulig å kjøre veldig fort.

– Nå er situasjonen slik at det på hovedveiene er så tett trafikk at folk ikke kjører så fort. Så det er ikke meldt om noen større hendelser som fører til hindringer, sa Dahl.

– Er det vanskelige kjøreforhold?

– Det kommer jo an på hvem du spør. Men kjøreforholdene er ikke vanskeligere enn at alle som har førerkort bør klare å beherske det. Det er kun snakk om å tilpasse farten. Det er ikke noe annet som skal til.

Trafikkoperatøren forteller at veiene på Østlandet brøytes og hovedveiene saltes fortløpende i morgentimene.

– Kjørte med sommerdekk

Politiet har ikke meldt om noen store hendelser som følge av vanskelige kjøreforhold på Østlandet, men like over kokken 06 meldte Oslo-politiet om en bil som hadde trøbbel på E18 utgående ved Blommenholm.

– En patrulje kom over en bil som hadde trøbbel med å styre bilen på glatta. Viste seg at den kjørte med sommerdekk. Fører anmeldt for brudd på vegtrafikklovens og bilen ble tauet, skriver politiet på Twitter.

I Oslo har det falt 5-10 centimeter snø i løpet av natt til tirsdag. Meteorologisk institutt sendte mandag ut farevarsel på gult nivå for østlandsområdet. Fra mandag kveld til tirsdag formiddag er det ventet mellom 5 og 15 centimeter snø.

På Vestlandet kom det et kraftig snøfall mandag kveld. Til Bergensavisen opplyser Vegtrafikksentralen at tilstanden på veiene i morgentimene tirsdag er god, og at det meste av snøen er tatt unna. De mener morgenrushet trolig vil gå ganske så greit.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt forteller til TV 2 at trafikken i deres distrikt flyter fint, og at de har iskaldt og tørt vær.