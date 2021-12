Da tidligere Tesla-sjef Peter Rawlinson startet for seg selv og begynte å dele informasjon om sin første elbil – Lucid Air – var det mange som fikk hakeslepp. Her var det tydelig at ambisjonen var å sette en ny standard.

– Vi starter med en maktdemonstrasjon først. En bil som definerer oss som merke. Så skal det komme volummodeller, etterpå, har Rawlinson uttalt ubeskjedent, til Broom.

Å kalle en bil i dagens marked for en maktdemonstrasjon, det forplikter. Da skal den være grensesprengende. Akkurat det er det Lucids toppmodell – Air Dream Edition er ...

Leverer på papiret

Rekkevidden er på over 832 kilometer, målt etter den strengeste amerikanske målemetoden EPA. Trolig snakker vi mer, når den typegodkjennes i Europa. Imponerende, ikke minst med tanke på at dette er en diger sedan.

Rekkevidden er mulig takket være et batteri på 113 kWt.

Hvis vi fortsetter med imponerende tall, kan vi ta med at effekten på de to elmotorene er på solide 1.100 hestekrefter.

Var med å rette Tesla-eventyret – nå er du konkurrenter

Superbil-ytelser

At 0-100 km/t leveres på 2,5 sekunder blir kanskje ikke direkte overraskende med så mye krefter å spille på – men er fortsatt mektig imponerende.

Superlading skal gå unna i et minst like heftig tempo. Dream Edition kan ta imot opptil 300 kW. I praksis skal det gi opptil 480 kilometers rekkevidde på 20 minutter. Det er mulig takket være en 900 Volt-system.

Hørte vi noe si "game changer"? Vanskelig å være uenig i det, i tilfelle.

Vi fikk et uventet møte med Lucid Air Dream Edition på LA Autoshow. Se mer fra det møtet i videoen øverst i denne artikkelen.

Endelig testet

Nå er bilen altså blitt testet. Det er Motor1.com som har fått et tidlig møte med bilen mange av oss er svært spent på.

Basem Wasef er journalisten som har kjørt bilen. Han forteller om et interiør som skal gi følelsen av en Rolex når du vrir på de få fysiske bryterne som finnes her.

Det meste er imidlertid dominert av skjermer. En 34" liggende skjerm på dashbordet fungerer både som digitale instrumenter og infotainmentskjerm. I tillegg er det en stående skjerm, under. Som brukes til blant annet klimaanlegg.

Wasef er litt skuffet over at du ikke kan justere styrefølelsen eller hvor mye effekt du skal ha tilgang til – men påpeker at du i alle fall kan velge hvor mye regenerering du ønsker. Det er også eget Sport-modus, som strammer opp hele bilen.

Dette kan bli markedets råeste elbil

Politi-eskorte

Han beskriver akselerasjonen som udramatisk – men voldsom. Da kameramannen skulle filme fartsøkningen fra passasjersetet endte det med at G-kreftene sørget for at vedkommende mistet telefonen han skulle filme med. Så litt drama er det jo når 1.100 hestekrefter får fritt spillerom.

Mobil1-testeren hadde for øvrig med seg politi-eskorte, for å kunne teste 0-100 mph (160 km/t) på offentlige veier.

Bekrefter rekordlang rekkevidde

Ikke luftfjæring

På motorvei oppleves bilen like komfortabel som om den har luftfjæring. Men det har den altså ikke. Lucid Air Dream Edition har elektronisk justerbare dempere.

Bilen får også skryt for hvordan den håndterer svinger. Styringen skal ifølge Wasef være presis - og i Sport-modus strammes demperne, og gjøre det mulig å kjøre mer aktivt.

Vi håper på vår side å få teste bilen, så raskt som mulig. Hører du, herr Rawlinson?!

Video: Vi fikk et eksklusivt møte med Lucid Air Dream Edition på LA Autoshow:

