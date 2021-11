Politiet ber om tips etter funn av død kvinne

Politiet ber om tips etter at en død kvinne ble funnet død i Nidelva i Trondheim mandag. Kvinnen er ikke identifisert.

– Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke utelukke at avdøde kan være utsatt for noe kriminelt og jobber ut fra flere hypoteser. Vi vet at mange går på tur i dette området og håper å få tips, sier etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Eivind Guldseth, i en pressemelding tirsdag.

Den avdøde kvinnen ble funnet i Nidelva ved Nedre Leirfossen ved 12.30-tiden mandag ettermiddag. Det er personer som har vært i dette området fra midnatt natt til mandag og 12.30 mandag, som politiet blant annet ønsker tips fra.

– Politiet ønsker også tips om alle hendelser i området og observasjoner av biler som har kjørt inn og ut av området fra 28.11.21 klokken 18.00 og frem til 29.11.21 klokken 12.30. Politiet ønsker informasjon om eventuelle kamera som dekker området rundt Nedre Leirfoss; veien inn og ut fra Nedre Leirfoss eller bassengene på hver side av dammen, står det i pressemeldingen.

Politiet ber også om tips som kan bidra den avdøde kvinnen, som har følgende signalement:

Kvinne, cirka 184 centimeter høy, normal kroppsbygning, lys i huden, blondt halvlangt hår og brune/grønne øyne.

De som har tips i saken bes kontakte politiet via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller på tipstelefon 73489400.