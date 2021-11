Forsvarer: – Blir gjort til syndebukk for en manns handlinger

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein samarbeidet om å utføre seksuelle overgrep mot mindreårige, lød det fra aktor Lara Pomerantz i New York mandag.

Maxwell er tiltalt for menneskehandel og medvirkning til seksuelle overgrep i tidsrommet 1994 til 2004. Hun skal blant annet ha arbeidet med å rekruttere massører til finansmannen som i 2008 ble dømt for å ha kjøpt seksuelle tjenester av mindreårige – og som i 2019 igjen ble pågrepet av samme grunn.

Før rettsaken tok Epstein livet av seg selv i en fengselscelle.

– Var med fra starten

I starten av rettsaken sa Pomerantz at Maxwells karriere innen menneskehandel, startet da hun hjalp Epstein å rekruttere jenter ned i 14-årsalderen som «massører». Overgrepene ble senere ble normalisert da jentene ble druknet i gaver og penger.

«PARTNERS IN CRIME»: Aktor åpnet rettsaken mot Maxwell ved å hevde at hun var Epsteins samarbeidspartner innen menneskehandel. Foto: JOHANNES EISELE / AP

– Hun var med på det fra starten. Anklagede og Epstein lurte sine ofre med løfter om en lys fremtid, kun for å utnytte dem seksuelt, sa Pomerantz, som videre anklaget Maxwell for å ha vært involvert i «hver detalj av Epsteins liv».

– Anklagede var kvinnen i huset, ifølge Pomerantz.

Maxwell og Epstein hadde et romantisk forhold over flere år, og hun fortsatte å arbeide for ham etter at det ble slutt. Pomerantz mener at de to likevel fortsatte å være «bestevenner».

«Syndebukk»

Maxwells advokat Bobbi Sternheim avslo påstandene, og sa at «hun blir gjort til syndebukk for en manns handlinger» – slik en rekke andre kvinner har blitt utsatt for tidligere.

ANKLAGET: Ghislaine Maxwells var tidligere i et forhold med Epstein, for så å arbeide for ham. Foto: Rick Bajornas / AP

– Hun er ikke Jeffrey Epstein. hun er ikke som Jeffrey Epstein, sa Sternheim.

Ifølge forsvareren har de fire kvinnene som skal vitne i rettsaken blitt påvirket av advokater som fristet dem med penger fra et fond satt opp for Epsteins ofre etter hans bortgang i 2019.

– Anklagere har ristet på pengetreet, og millioner av dollar har falt på dem, sa Sternheim.